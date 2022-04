Auf diese Nachricht haben die Fans lange gewartet: "Verwünscht" alias "Enchanted" bekommt eine Fortsetzung! Ende 2020 wurde bekannt, dass die zauberhafte Disney-Geschichte aus dem Jahr 2007 endlich weitererzählt wird – und zwar wieder mit Grey's Anatomy-Hottie Patrick Dempsey (56) und Beauty Amy Adams (47) an seiner Seite. Der Schauspieler soll in dem Sequel, das "Disenchanted" heißen wird, sogar sein Gesangsdebüt auf der Leinwand geben. Um die Vorfreude auf den Film noch ein bisschen mehr zu steigern, kommen hier romantische Bilder vom Set...

Der neue Streifen befindet sich gerade in Produktion. Paparazzi erwischten die Darsteller nun bei einem Außendreh in den Straßen von New York. Hier sieht man Patrick in seiner Rolle des Anwalts Robert und Amy als Prinzessin Giselle miteinander herumturteln – die zwei küssen sich sogar! Auch wenn die beiden Schauspieler nur für die Kameras knutschen, kauft man ihnen die Liebesgeschichte definitiv ab. Sie halten zärtlichen Körperkontakt und werfen sich verliebte Blicke zu.

Zur Erinnerung: "Verwünscht" erzählt die süße Geschichte von Prinzessin Giselle, die zunächst in einer Zeichentrickwelt lebt und dann aufgrund eines Fluchs in die reale Welt verbannt wird. Dort verliebt sie sich schließlich in Robert – und nach einigen Umwegen werden die beiden am Ende ein Paar. Was nun im zweiten Teil passieren wird, ist noch nicht bekannt. Freut ihr euch schon auf die Fortsetzung? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Amy Adams und Patrick Dempsey am Set von "Disenchanted"

Amy Adams und Patrick Dempsey am Set von "Disenchanted"

Patrick Dempsey und Amy Adams in "Verwünscht", 2007

