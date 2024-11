"Verlogene Alte": Schießt Sam Dylan hier gegen Kate Merlan?

Sam Dylan (33) ist für seine spitze Zunge bekannt. In der Runde der Schande der achten Folge von Das große Promi-Büßen wurde ihm von Olivia Jones (55) sogar vorgeworfen, "die spitzeste Zunge der Reality-Bubble" zu haben. Nicht zu Unrecht – vor wenigen Stunden postete Sam eine Story auf Instagram, in der er gegen eine "verlogene Alte" schießt. Einen Namen nennt Sam nicht, aber er deutete an, dass es sich um eine Reality-TV-Bekanntheit handle. Diese solle ihn jahrelang kopiert haben. Zudem würde sie keine Jobs in Realityshows bekommen. Angeblich habe Sam der Unbekannten sogar aus einem Drogenproblem geholfen. Er wolle mit dieser Person nun nichts mehr zu tun haben, da sie "einfach zu anstrengend" sei und eine "Diva Nummer" abziehen würde. Stichelte der Realitystar hier gegen seine ehemalige Freundin Kate Merlan (37)?

Nach der Veröffentlichung der neuesten Folge von "Das große Promi-Büßen" äußerte sich Kate in ihrer Instagram-Story zu Sams Verhalten. Er habe kaum Reue gezeigt und sich auch nicht bei ihr entschuldigt. Sie könne sich nicht vorstellen, jemals wieder mit ihm befreundet zu sein oder überhaupt Kontakt zu ihm zu haben. Die Story von Sam folgte wenige Stunden später. Somit scheint es wahrscheinlich, dass er Kate mit seinen Anschuldigungen meint.

Sam und Kate waren einst enge Freunde. Mit seinem Partner Rafi Rachek (34) wollte der Realitystar die Influencerin sogar in eine gemeinsame Familienplanung einbeziehen. In der "Großen Dschungelshow" äußerte sich Sam nach einem Streit abfällig gegenüber seiner ehemaligen Freundin: "Wir hatten schon mal eine Frau dafür ins Auge gefasst. Dann hat man gemerkt, es passt doch nicht. Gebildetheit ist da schon mit am höchsten, wo ich drauf achten würde." Die Aussage, dass sie als Mutter seines Kindes nicht intelligent genug, konnte Kate Sam noch verzeihen. In der Show The 50 endete die Freundschaft der beiden Reality-Sternchen endgültig.

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Juli 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan im Oktober 2021 in Köln

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige