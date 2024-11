Elena Miras kämpft mit täglichen Spritzen gegen Arthritis

Elena Miras (32) hat offenbart, dass sie sich aufgrund ihrer rheumatoiden Arthritis täglich eine Spritze setzen muss. In ihrer Instagram-Story teilte die Reality-TV-Darstellerin mit, wie schwer ihr diese Form der Behandlung fällt. "Leute, ich habe ein fettes Problem", wandte sie sich an ihre Follower, während sie versuchte, sich den Wirkstoff ins Bein zu injizieren. Sie erklärte, dass es ihr große Schwierigkeiten bereitet, sich die Spritze selbst zu setzen.

Elena probierte es trotzdem und packte die Spritze aus. "Ich kann das nicht", gab sie wenig optimistisch zu. Sie setzte die Nadel mehrmals an ihr Bein an, doch jedes Mal zögerte sie und brach den Versuch ab. Daraufhin bat sie ihre Community um Tipps und Unterstützung. "Habt ihr irgendwelche Ratschläge, wie ich das schaffe?", fragte sie ihre Fans. Schließlich gab sie jedoch auf. "Ich habe es probiert und hatte die Nadel am Bein. Das hat so stark gepikst und dann ging das einfach nicht", erklärte sie und fügte hinzu, dass die vorherige Spritze einfacher zu handhaben war, da die Nadel erst beim Ansetzen herauskam.

Die Schweizerin, die durch ihre Auftritte in verschiedenen Reality-Shows bekannt wurde, hatte in der Vergangenheit bereits mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. In den letzten zwei Jahren litt sie laut dem Magazin 20 Minuten unter Magenbeschwerden, einer Nervenerkrankung und Nierensteinen. Zudem hatte sie mit einem drastischen Gewichtsverlust zu kämpfen und wog zeitweise nur noch 44 Kilogramm. Trotz dieser Rückschläge versucht Elena, positiv zu bleiben. Sie hofft, dass die aktuelle Behandlung ihr helfen wird, und lässt ihre Fans an ihrem Weg teilhaben. "Ich hatte schon so viele Arzttermine, dass ich den Überblick verloren habe", gestand sie kürzlich. Dass ihre Blutwerte mittlerweile wieder in Ordnung sind, schenkt ihr jedoch Hoffnung.

Instagram / elena_miras Elena Miras im Januar 2024

Instagram / elena_miras Elena Miras im Oktober 2024

