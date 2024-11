Diagnose bekannt: Darum verließ Elena Miras Promi BB

Vor wenigen Wochen mischte Elena Miras (32) den Promi Big Brother-Container heftig auf. Allerdings musste die Reality-TV-Bekanntheit die Show vorzeitig verlassen: Nach einem Notarzteinsatz hat der Sender seine Fürsorgepflicht erfüllt und sie nach Hause geschickt. Lange haben sich ihre Fans gefragt, was wirklich vorgefallen war. Jetzt kann die Beauty erstmals ihre Diagnose auf Instagram teilen: Sie leidet an rheumatoider Arthritis. "Ich bekomme aktuell jede Woche eine Spritze dagegen. Mittlerweile ist es auch schon viel besser. Die Hände sind nicht mehr so krass geschwollen, aber ich habe teilweise noch immer sehr starke Schmerzen am Brustbein", erklärt sie den aktuellen Stand ihres Wohlbefindens.

Die Behandlung sei nicht ohne, da die Dosierung aktuell jede Woche hochgeschraubt werden würde. "Bis man einen bestimmten Grad erreicht hat, wo man dann nur noch abwarten kann. Dann wird es wieder abgesetzt, um zu gucken, wie der Körper reagiert und ob es besser ist", schildert Elena weiter. Sie wird die Spritzenbehandlung erst einmal sechs Wochen lang durchziehen. Die Blutwerte der ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin sind aktuell gut und sie scheint erleichtert, aber auch erschöpft. Kein Wunder, denn wie sie auch noch in ihrem Update zugibt: "Ich hatte jetzt schon so viele Arzttermine, ich habe den Überblick verloren."

Nachdem sie "Promi Big Brother" verlassen musste, wurde Elena kurzzeitig in ein Krankenhaus eingeliefert. Danach meldete sie sich mit einer sehr emotionalen Nachricht bei ihren Fans im Netz. "Meine Krankheit hat es mir schwer gemacht, die Herausforderungen der Show zu meistern. [...] Irgendwann setzte mein Körper ein klares Stopp-Zeichen", schrieb sie damals und nannte ihre Zeit in dem berühmten Container "eine der größten Herausforderungen, denen sie sich jemals stellen musste." Was genau ihre Diagnose nun für ihre Zukunft im Fernsehen bedeutet, hat Elena bisher nicht verraten.

Sat. 1 Elena Miras, Reality-TV-Star

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

