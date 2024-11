Neues Dating-Leben: Lola Weippert ist überzeugter Single

Lola Weippert (28) trennte sich im Sommer des vergangenen Jahres von ihrem Partner Eric Plancon. Seitdem geht die Moderatorin allein durchs Leben – doch das macht ihr nichts aus. "Ich bin gerne Single", verrät sie ihren Followern in einer Fragerunde auf Instagram und betont: "Ich bin sehr froh, behaupten zu können, dass ich mittlerweile gerne Single bin und gerne Zeit mit mir verbringe." Eine Therapie und ein professionelles Coaching halfen ihr dabei, ihre Dating-Gewohnheiten zu verbessern und Männer besser einschätzen zu können. Denn schließlich möchte die einstige RTL Turmspringen-Teilnehmerin nicht für immer solo bleiben: "Ich kann mir vorstellen, irgendwann eine Familie zu gründen."

Auch ihre Ex-Beziehung mit Eric beeinflusst die Art, wie Lola potenzielle Partner kennenlernt. Schon kurz nach dem Liebes-Aus im August 2023 sprach die Beauty im Netz offen über die Schattenseiten der Partnerschaft. "Ich habe mich in der Beziehung irgendwann gefühlt wie eine Drogenabhängige, die nicht von etwas wegkommt, was ihr offensichtlich nicht guttut", offenbarte die TV-Bekanntheit. Sie habe sich damals total schwach gefühlt und erst einmal ihr Selbstwertgefühl rehabilitieren müssen.

Neben dem Ende ihrer Romanze mit dem Surfer hatte Lola in der jüngsten Vergangenheit auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Sommer berichtete die 28-Jährige ihren Fans, dass sie einen Tumor in der Brust gehabt habe. Wenige Wochen später unterzog sie sich einer Biopsie und konnte auf ihrem Social-Media-Account Entwarnung geben. "Es ist alles gut, es ist alles gut. Es ist ein gutartiger Tumor in meiner Brust. Ich bin gerade so unendlich dankbar", erzählte Lola ihren erleichterten Followern.

Instagram / lolaweippert "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin Lola Weippert mit ihrem Freund Eric Plancon

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

