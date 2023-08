Lola Weippert tat die Beziehung zu ihrem Ex Eric nicht gut

Lola Weippert (27) blickt auf eine schwierige Phase in ihrem Leben zurück. Die Temptation Island-Moderatorin war einige Zeit mit dem Surfer Eric Plancon zusammen gewesen und hatte ihren Fans auch hier und da ein paar Einblicke in ihre Beziehung gegeben. Doch im Mai gab sie dann überraschend bekannt, dass sie und Eric schon länger getrennte Wege gehen. Nun spricht Lola offen über die Probleme, die zur Trennung führten.

"Ich habe mich in der Beziehung irgendwann gefühlt wie eine Drogenabhängige, die nicht von etwas wegkommt, was ihr offensichtlich nicht guttut", gibt die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story preis. Diese Probleme haben offenbar den Großteil von Lolas Leben beeinflusst und sie sehr heruntergezogen: "Ich fühlte mich so schwach. Das haben auch alle um mich herum erkannt, nur ich nicht." Jetzt arbeite sie an ihrem Selbstwertgefühl und setze den Fokus auf sich selbst: "Ich musste erst mal lernen, mich selbst mehr zu lieben als meinen Ex, wobei mir Therapie und Spiritualität sehr geholfen haben."

Bisher hat Lola noch keinen neuen Mann an ihrer Seite. Doch sie ist sich sicher: Auf Dating-Plattformen wie Tinder und Co. wird sie ihr Glück nicht versuchen. "Ich wünsche mir immer, dass ich wie in so einem Film meinen Partner noch irgendwo kennenlerne, auf der Straße oder irgendwo ganz unkonventionell", erzählte sie kürzlich im Bild-Interview.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / ericpyd "Temptation Island"-Moderatorin Lola Weippert und Eric Plancon in Südafrika

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

