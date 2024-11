Opulentes Thanksgiving bei Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham

Nicola Peltz-Beckham (29) und ihr Ehemann Brooklyn (25) haben das diesjährige Thanksgiving stilvoll im Anwesen von Nicolas Familie in Los Angeles gefeiert. Am Donnerstag versammelten sich das Paar und ihre Familie in der prächtigen Villa ihrer Eltern, um das Festmahl zu genießen. Die Schauspielerin strahlte auf Instagram in einem schicken grauen Bustier und Stone-Washed-Jeans, während Brooklyn es in T-Shirt und Jogginghose leger anging.

Nicolas Eltern, der milliardenschwere Geschäftsmann Nelson Peltz und Claudia Heffner Peltz (69), hatten ein beeindruckendes Festessen vorbereitet. In einem Schnappschuss ist Nicola zusammen mit ihrem Vater zu sehen, der sie liebevoll auf die Wange küsst, während sie vor dem prachtvoll dekorierten Tisch stehen. Die opulent gedeckte Tafel bot neben dem traditionellen Truthahn auch Kuchen, eine reichhaltige Auswahl an Aufschnitt, verschiedene Salate und zahlreiche Beilagen. Nicola teilte auf TikTok Einblicke in die Feierlichkeiten: So spielte Brooklyn mit ihrem Vater Brettspiele, und sie posierte fröhlich mit ihrem Bruder Brad vor dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum.

Brooklyn und Nicola, die seit 2019 ein Paar sind und sich 2022 das Jawort gaben, genießen ihr gemeinsames Leben in vollen Zügen. Brooklyn, der Sohn von Victoria (50) und David Beckham (49), sprach beim "Cannes Lions International Festival of Creativity" im Juni offen über sein Eheleben. "Es ist so wichtig, die eine Person zu finden, mit der man den Rest seines Lebens verbringen möchte. Ich habe meine beste Freundin geheiratet", schwärmte er.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und ihr Vater Nelson Peltz, 2024

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei der Eröffnungsfeier von Cloud23.

