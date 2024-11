Über 3.000 Acts bewerben sich für den ESC-Vorentscheid 2024

Beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest mischt in diesem Jahr wieder Stefan Raab (58) mit. Der Entertainer verzeichnete bisher mit die größten Erfolge beim ESC – sei es auf der Bühne oder hinter den Kulissen. Vielleicht haben sich auch deshalb so viele Kandidaten für den Vorentscheid beworben. Wie RTL in einer Pressemitteilung bekannt gab, haben sich ganze 3.281 Bewerber gemeldet. Von Bands bis hin zu Einzelkünstlern ist alles dabei. Außerdem soll es sich um einen bunten Mix aus bereits bekannten Künstlern und Newcomern handeln. Ein solch großer Ansturm scheint fast überraschend, denn immerhin schnitt Deutschland beim ESC bis zu diesem Jahr nicht besonders gut ab.

Der Vorentscheid wird also ein buntes Fest der Musik. In mehreren Runden wird Stefan mit einer Jury und in Zusammenarbeit mit RTL und ARD die Auswahl des Acts für den ESC 2025 in der Schweiz begleiten. Wer letztendlich nach Basel fährt, entscheidet aber das Publikum. "Die Entscheidung, wer für Deutschland beim Eurovision Song Contest in der Schweiz antritt, liegt in dieser Show vollkommen in den Händen der Zuschauer:innen zu Hause", erklärte der Sender RTL. Das Ganze trägt den Titel "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?" und wird im Februar im TV zu sehen sein. Moderiert wird die dreiteilige Sendung von Barbara Schöneberger (50).

Beim Eurovision Song Contest in diesem Jahr konnte Deutschland zum ersten Mal seit Jahren wieder einen Erfolg verbuchen. Nachdem die deutschen Acts meist auf den hinteren Rängen gelandet waren, konnte Sänger Isaak Guderian (29) mit 117 Punkten den zwölften Platz erreichen. Sein Song "Always on the Run" begeisterte vor allem die Zuschauer. Isaak selbst konnte ebenso wenig wie die Fans fassen, wie gut seine Performance abschnitt. "Ich fand es komplett irre, in jeglicher Hinsicht. Komplett irre", meinte er nach dem ESC gegenüber der ARD.

Petra Schönberger / Future Image / ActionPress Stefan Raab, TV-Star

Getty Images Isaak Guderian beim ESC 2024

