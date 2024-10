Zu alt? Darum tritt Shah Rukh Khan "Don" an Ranveer Singh ab

Die Bekanntgabe, dass Ranveer Singh (39) in der ikonischen Rolle als "Don" in der gleichnamigen Filmreihe besetzt wird, sorgte in diesem Jahr für viel Gesprächsstoff. Er tritt damit die Nachfolge von Bollywoodstar Shah Rukh Khan (58) an, der wiederum in die Fußstapfen von Bollywoodlegende Amitabh Bachchan (82) trat. Die Tatsache, dass der liebevoll als "King Khan" betitelte Zuschauerliebling nun abtreten wird, erklärt Regisseur Farhan Akhtar in einem Video von Raj Shamani auf YouTube. Er erläutert, dass ein jüngerer Star für die Rolle vonnöten sei: "Es ist leider noch zu früh, um darüber zu sprechen, also kann ich nicht ins Detail gehen, aber es brauchte einen Schauspieler der nächsten Generation in dieser Rolle."

Den Wünschen des Regisseurs und seines Teams entsprach schließlich Ranveer. Der Darsteller sei laut dem Filmemacher perfekt für die Rolle geeignet, da er genau die Qualitäten mit sich bringt, die gebraucht werden. Farhan schwärmt: "Er ist spitzbübisch und voller Energie. Das ist es, was die Rolle ausmacht. Ich glaube, dass diese besonderen Aspekte von ihm noch nicht vollends ausgeschöpft wurden. Ich denke zudem nicht, dass er eine Rolle wie diese bisher gespielt hat."

Allem Anschein nach läuft es für den Inder nicht nur in beruflicher Hinsicht aktuell ganz hervorragend, sondern auch in seinem Privatleben! Er und seine ebenfalls berühmte Ehefrau Deepika Padukone (38) freuten sich im September nämlich über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Die erfreuliche Neuigkeit und das Geschlecht ihres Babys verkündeten die glücklichen Eltern auf Instagram. In einem Beitrag der zwei Turteltauben hieß es: "Willkommen, Baby Girl!"

