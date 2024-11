Zweites Standbein: Kader Loth eröffnet eigenen Beautysalon

Kader Loth (51) hat große Neuigkeiten zu verkünden: Der Realitystar eröffnet seinen eigenen Beautysalon in Berlin! "Ich habe alles, was ein Männer- oder Frauenherz höherschlagen lässt. Egal, ob Extensions, Tapes oder Maniküre und Wimpernverlängerung. Sogar Botox-Behandlungen sind möglich", berichtet sie stolz gegenüber Bild. Ihr neues Studio öffnet dort die Türen, wo Kader sich am wohlsten fühlt – direkt am Kurfürstendamm in Berlin, umgeben von Luxusgeschäften und Co. Selbst arbeiten möchte sie aber selbstverständlich nicht. "Ich bleibe als Investorin und Inhaberin im Hintergrund", versichert Kader.

Ab und zu mal vorbeischneien möchte sie natürlich dennoch. "Natürlich habe ich mir einen Namen und eine Fanbase in den letzten 20 Jahren aufgebaut. Ich denke, das kann auch attraktiv sein, um viele Kunden in meinen Beautysalon zu locken", verspricht sich Kader. Am Ende sei das Studio allerdings eine geschäftliche Entscheidung gewesen. Sie sei zwar als Reality-TV-Darstellerin gut gebucht, wisse aber auch, dass der Erfolg jederzeit vorbei sein kann. "Es war mir immer schon wichtig, eine zweite wirtschaftliche Stütze aufzubauen", meint Kader.

Genauer gesagt handelt es sich bei dem Beautysalon wohl eher um ein drittes Standbein – immerhin ist Kader neben ihren Jobs im Fernsehen auch noch Sängerin! Schon Anfang der 2000er-Jahre sorgte sie mit Songs wie "Alles was Du brauchst" und "Du Schwein" für Aufsehen. In wenigen Tagen veröffentlicht die 51-Jährige ihren nächsten Song "Reality", gemeinsam mit den TV-Persönlichkeiten Melody Haase (30) und Estefania Wollny (22).

Anzeige Anzeige

Getty Images Kader Loth im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Lars Weber Kader Loth, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige