Andy Cohen kündigt "Real Housewives of New Jersey"-Reboot an

Müssen sich die Fans von Real Housewives of New Jersey bald an neue Gesichter gewöhnen? Nach einer Aussage von Andy Cohen (56) scheint dies der Fall zu sein! Während einer Folge von "Andy Cohen Live" regt sich eine Anruferin über den derzeitigen Cast der Reality-TV-Serie auf: Sie ist der Meinung, dass Melissa Gorga und Margaret Josephs nicht länger Teil der Show sein sollten. Darauf antwortet der Produzent der beliebten Franchise: "Hast du gehört, dass wir große Änderungen an der Show vornehmen werden?"

Andy führt weiter aus, die Serie "neu starten" zu wollen und in Zukunft "etwas anderes" zu machen, was den Fan zu beruhigen scheint. Denn dieser wetterte zuvor, dass keine der Teilnehmerinnen ihre "eigene Geschichte" habe, außer Teresa Giudice (52) – die TV-Bekanntheit sei demnach die einzig interessante Person. Ob sie ihren Platz in der Sendung behält, verrät der 56-Jährige nicht. Dafür erklärt er: "Wir werden sehen, was wir tun können. [...] Ich weiß nicht, vielleicht einfach komplett neue Gesichter."

Es wäre nicht das erste Mal, dass der Cast einer "Real Housewives"-Show ausgetauscht wird. Nach der chaotischen und schlecht bewerteten 13. Staffel von Real Housewives of New York City wurden neue Frauen aus der oberen Schicht der amerikanischen Stadt ins Boot geholt. Gegenüber Variety erläuterte Andy damals: "Wir sind an einem Scheideweg für [Real Housewives of New York City]. Wir haben viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, wo wir hinwollen. Und der Plan, den wir uns ausgedacht haben, ist, glaube ich, ein echtes Geschenk für die Fans." Eine ehemalige New-York-City-Housewife machte ihm aber trotzdem Probleme: Leah McSweeney (41) reichte eine Klage gegen den Moderator wegen unter anderem Drogenmissbrauchs am Set ein.

Anzeige Anzeige

Instagram / dolorescatania Ein Teil des "Real Housewives of New Jersey"-Casts, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Der neue Cast von "Real Housewives of New York City" und Andy Cohen, Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Haltet ihr es für eine gute Idee, die Besetzung von "Real Housewives of New Jersey" auszutauschen? Ja, ich kann die New-Jersey-Housewives nicht mehr sehen! Nein, es sollte alles so bleiben, wie es ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de