Arabella Kiesbauer zeigt seltene Familienfotos aus Urlaub

Die Moderatorin Arabella Kiesbauer (55) genießt derzeit mit ihrer Familie einen Urlaub in Italien und teilt dabei seltene Einblicke in ihr Privatleben. Auf aktuellen Fotos auf Instagram zeigt sie sich strahlend mit ihren beiden Kindern Nika und Neo vor der malerischen Kulisse Venedigs. "Venedig ist einfach immer unfassbar schön und stimmungsvoll! Und mit der Familie ist es natürlich doppelt fein ...", schreibt sie zu dem Foto, das das Trio in schmuckem Weiß zeigt.

Begleitet wird die Familie natürlich von Ehemann Florens Eblinger, mit dem Arabella diesen Monat bereits den 20. Hochzeitstag feiert. Auch mit ihm posierte sie vor wenigen Tagen für einen Urlaubsschnappschuss. "So eine schöne und geschichtsträchtige Stadt", schrieb Arabella unter ein Bild, das sie und ihren Liebsten in Bergamo zeigt. Des Weiteren teilte sie unter dem Foto ihre Vorfreude auf den weiteren Urlaubsverlauf: "Freue mich auf die Städtetour mit meiner Familie: Bergamo - Verona - Padua - Venedig."

Arabella Kiesbauer erlangte in den 90er Jahren durch ihre Talkshow "Arabella" große Bekanntheit und hat sich seitdem als Moderatorin und Model einen Namen gemacht. Arabella und Florens sind seit 2004 verheiratet und feiern in diesem Monat ihren 20. Hochzeitstag – ein Meilenstein, den sie offensichtlich gemeinsam in Italien genießen. Ihre Tochter Nika kam 2007 zur Welt, drei Jahre später folgte Sohn Neo. Die Familie lebt in Wien und legt großen Wert auf Privatsphäre, weshalb öffentliche Auftritte mit den Kindern selten sind. Umso schöner ist es für die Fans, einen Einblick in das Familienglück der Moderatorin zu erhalten.

Anzeige Anzeige

Instagram / arabellakiesbauer Florens Eblinger und Arabella Kiesbauer in Bergamo, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer, Moderatorin

Anzeige Anzeige