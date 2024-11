Busenblitzer bei "Forsthaus Rampensau": Ginger zieht blank

Nach nur wenigen Stunden im "Forsthaus Rampensau" hat Ginger Costello sich in eine Rolle katapultiert, die der Ehefrau von Bert Wollersheim (73) gar nicht gefällt. Vor allem Gina Alicia und Marvin Linke (32) sehen in der TV-Bekanntheit eine "Mama". Dieses Image möchte sie möglichst schnell wieder loswerden und bringt eine Aktion, nach der wohl niemand mehr an ihrem Sexappeal zweifelt. Als das Gespräch auf Beauty-OPs kommt, fühlt sie sich als Expertin angesprochen. "Ich kann dir das ja auch mal zeigen", meint sie zu Mitkandidaten Béla Klentze (36). Ohne dessen Antwort abzuwarten, zieht Ginger ihr Oberteil nach oben – und präsentiert ihm ihre nackten Brüste.

Der Schauspieler hatte eigentlich nur danach gefragt, welche Körbchengröße Ginger nun nach ihrer Brustvergrößerung trägt. Interessiert lässt er sich nun von der Schlagersängerin die operierte Oberweite zeigen. "Ein Gentleman schweigt und genießt", ist Bélas Kommentar zu dieser Aktion. Sein Teampartner und Reality-TV-Neuling Marvin scheint von der Situation aber absolut überfordert zu sein. "Die hat dir einfach ihre Möpse am Tisch gezeigt", kann er es kaum fassen.

Für Ginger war ihre Brustoperation längst nicht das einzige Mal, dass sich die Social-Media-Bekanntheit unters Messer legte. Neben ihren Lippen ließ sie sich auch schon ihre Nase korrigieren. Auch mit ihrem Gewicht war die Ehefrau von Bert Wollersheim sehr lange unzufrieden. 2022 fasste sie dann einen Entschluss und ließ sich einen Magenballon einsetzen, um abzunehmen. Ein umstrittener Eingriff, der bei Ginger aber offensichtlich Erfolg hatte: Ein Jahr später hatte sie knapp 18 Kilogramm verloren.

©Joyn Ginger Costello-Wollersheim und Béla Klentze bei "Forsthaus Rampensau" 2024 Ginger Costello-Wollers

Instagram / ginger.costello.wollersheim Ginger Costello in Unterwäsche

