Ist "Blank Space" Travis Kelces Lieblingssong von Taylor?

In einer Bonusfolge seines Podcasts "New Heights" sprach Travis Kelce (35) offen über seine Lieblingslieder von seiner Freundin Taylor Swift (34): "Wenn ich einen Song von Taylor für den Rest meines Lebens hören müsste, wäre es 'Blank Space'." Gegenüber seinem Bruder Jason Kelce (37) erklärte er weiter: "Er ist einfach unglaublich, alles daran." Der NFL-Star fügte hinzu, dass er auch "Death By a Thousand Cuts" als einen seiner Favoriten betrachte. "Ich habe Taylors Tiny Desk Konzert […] gesehen, und dort hat sie diesen Song gespielt. Da habe ich mich in ihn verliebt", meinte er.

Travis erwähnte sogar noch einen weiteren Lieblingssong: "Cowboy Like Me". Sein Bruder ließ es sich natürlich nicht nehmen, ebenfalls seinen liebsten Swift-Hit zu verraten: "Jeder weiß, dass mein Favorit 'I Can't Do It With A Broken Heart' ist." Auf eine umfassende Diskussion über ihre beeindruckenden Hits verzichtete Jason jedoch mit der Begründung, dass er nicht all ihre unglaublichen Hits aufzählen könne. Bereits im Mai hatte Travis seine Vorliebe für den Song "So High School" aus Taylors letztem Album "The Tortured Poets Department" preisgegeben. Das Lied liege ihm besonders am Herzen und habe womöglich eine besondere Verbindung zu ihm, wie er im Podcast "Bussin' With The Boys" andeutete.

In der Welt der Prominenten sorgt die Beziehung zwischen Taylor und Travis für reichlich Gesprächsstoff. Zuletzt waren ihre Thanksgiving-Pläne in den Schlagzeilen. Travis ist nicht nur für seine sportlichen Leistungen bekannt, sondern auch für seine unterhaltsamen Beiträge im Podcast, den er gemeinsam mit seinem ebenso sportlichen Bruder betreibt.

MEGA Sängerin Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce

Getty Images Jason und Travis Kelce im Februar 2023

