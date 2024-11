HBO-Chef bestätigt: "Euphoria" Staffel drei wird noch kommen

Euphoria gilt als eine der polarisierendsten Shows der vergangenen Jahre. Dank ihr haben Stars wie Sydney Sweeney (27) und Jacob Elordi (27) den großen Durchbruch geschafft. Aufgrund des großen Autorenstreiks und Problemen mit dem Skript musste die gesamte Crew allerdings eine lange Pause einlegen. Mittlerweile liegt die zweite Staffel der Serie schon zweieinhalb Jahre zurück, und es wurde immer wieder gemunkelt, dass die Erfolgsserie abgesetzt wird. Der Chef des Streaming-Services HBO, Casey Bloys, gibt jetzt Entwarnung. "Wir drehen die Staffel, ich habe die Drehbücher gelesen, wir sind zufrieden, wir machen weiter", versichert er gegenüber Variety.

Er fügt außerdem hinzu: "Ich weiß, dass die Serie jetzt viel Aufmerksamkeit bekommt, weil sie einige echte Filmstars hervorgebracht hat, und dadurch gibt es jetzt terminliche Schwierigkeiten. Aber wir drehen diese Staffel, also hat sich nichts geändert." Wie er verrät, soll die neue Staffel acht Episoden bekommen – genauso viele wie die beiden vorherigen Staffeln auch. Über diese Nachrichten dürften sich die Cast-Mitglieder freuen. Viele von ihnen haben sich in der Vergangenheit sehr positiv über die Show ausgesprochen – darunter auch Sydney, die die Rolle der Cassie übernimmt. Sie schwärmte gegenüber People bereits: "Ich freue mich schon sehr darauf, wieder in Cassie einzusteigen. Sie ist für mich definitiv eine der speziellsten Figuren und ich liebe meine Euphoria-Familie, also freue ich mich darauf."

"Euphoria" ist wie eine Bombe in die Welt der Pop-Kultur eingeschlagen. Überall auf der Welt sammelten sich die Fans. Tatsächlich ist die Serie mittlerweile so beliebt, dass davon sogar eine deutsche Version auf RTL+ herauskommen soll. Bereits im nächsten Jahr dürfen sich die deutschen Fans über das Teenie-Drama freuen. Dabei übernimmt Nachwuchsschauspielerin Derya Akyol die Hauptrolle und verkörpert das Mädchen Mila, die nach einem Suizidversuch und dreimonatigem Aufenthalt in einer Psychiatrie wieder in ihre Schule zurückkehrt.

Sky Atlantic Sydney Sweeney in der Serie "Euphoria"

RTL / Zeitsprung / Nirén Mahajan Drehstartfoto von "Euphorie"

