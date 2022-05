Süße News von Jesse Tyler Ferguson (46)! Der vor allem aus Modern Family bekannte Schauspieler ist bereits seit mehr als acht Jahren mit der Liebe seines Lebens verheiratet: Justin Mikita heißt der Mann an seiner Seite, mit dem der Serienstar auch einen gemeinsamen Sohn hat. Im Juli 2020 erblickte der Spross, der Beckett Mercer heißt, das Licht der Welt. Nun wird Jesses kleine Familie um Nachwuchs erweitert!

In einem Video auf Instagram teilte der 46-Jährige nun diese freudige Nachricht mit seinen Fans. "Wir erweitern unsere Familie", verriet er konkret und deutete dabei auch den Geburtstermin seines Sprösslings an. Demnach werde Sohnemann Beckett im kommenden Herbst ein großer Bruder – welches Geschlecht sein Geschwisterchen haben wird, gab Jesse jedoch noch nicht bekannt.

Eigentlich hält der US-Amerikaner sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – doch Fans konnten sich in der Vergangenheit trotzdem ab und zu an niedlichen Schnappschüssen erfreuen, die ihn gemeinsam mit seinem Sohn zeigen. Ob die Follower des "Web Therapy"-Darstellers also auch mal einen Blick auf Becketts Geschwisterchen erhaschen können?

Anzeige

Instagram / jessetyler Jesse Tyler Ferguson mit seinem Mann Justin Mikita

Anzeige

Instagram / jessetyler Jesse Tyler Ferguson mit seiner Familie und Freunden im Juni 2021

Anzeige

Instagram / sofiavergara Jesse Tyler Ferguson mit seinem Sohn

Anzeige

Was glaub ihr, bekommt Jesses Sohn eine Schwester oder einen Bruder? Ganz klar eine Schwester! Natürlich einen Bruder! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de