Machine Gun Kellys Manager wegen Vergewaltigung beschuldigt

Der Manager von Machine Gun Kelly (34), Aaron Christian, steht im Mittelpunkt schwerwiegender Anschuldigungen. Wie Daily Mail berichtet, habe eine 20-jährige Nachbarin aus Los Angeles behauptet, Aaron habe sie in ihrem Zuhause sexuell missbraucht. Der Vorfall soll sich im Juni ereignet haben, als Aaron und seine Freundin das Paar besuchten. Nachdem seine Freundin gegangen war und ihr eigener Freund schlafen gegangen war, soll Aaron die junge Frau angegriffen haben. Zudem wird berichtet, dass er sie und ihren Freund seitdem bedroht haben soll, indem er von seinem Balkon aus Gesten machte, die an das Durchschneiden der Kehle erinnerten.

Laut dem Bericht des Newsportals habe die Betroffene, deren Identität geschützt bleibt, letzte Woche eine Polizeianzeige gegen Aaron erstattet und eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt. Sie schilderte, dass der Musikmanager sie beim Aufräumen unvermittelt von hinten umklammert und ihr sexuelle Avancen gemacht habe. Trotz ihrer wiederholten Ablehnung soll er sie an die Wand gedrängt, ihren Hals gepackt und sie gezwungen haben, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. In den folgenden Monaten soll er sie weiterhin belästigt haben, selbst wenn sie versuchte, jeden Kontakt zu vermeiden.

Der 36-Jährige ist Vater eines fünfjährigen Sohnes. Seit 2019 ist Aaron in der Musikszene von Los Angeles aktiv. Neben Machine Gun Kelly hat er auch mit Künstlern wie Wyclef Jean (55) und Chance the Rapper (31) zusammengearbeitet. Ursprünglich stammt er aus Massachusetts und studierte mit einem Basketball-Stipendium an der St. Andrews University in North Carolina. Seine Karriere begann er bei einer Firma für Zigarettenpapier in Tempe, Arizona, bevor er in das Musikmanagement einstieg.

Instagram / pplcallmeace Aaron Christian, Manager von Machine Gun Kelly

Getty Images Chance the Rapper, Musiker

