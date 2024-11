Rebel Wilson genießt Thanksgiving de luxe auf einer Jacht

Schauspielerin Rebel Wilson (44) genießt ihr Leben als frisch gebackene Ehefrau und Mutter in vollen Zügen. Am Donnerstag teilte sie auf Instagram private Einblicke in ihr Familien-Thanksgiving mit Ehefrau Ramona Agruma und Tochter Royce. Gemeinsam verbrachten sie den Feiertag auf einer luxuriösen Jacht, wo sie sich entspannten und wertvolle Zeit miteinander verbrachten. Zu dem Beitrag schrieb der Pitch Perfect-Star: "Fröhliches Thanksgiving euch allen. Ich bin so dankbar und glücklich, so eine tolle Familie zu haben! Ich liebe euch alle so sehr."

Ihre geteilte Bilderreihe fängt glückliche Momente der kleinen Familie ein – von Kuschelstunden mit Ramona auf dem Segelboot bis hin zu einem Strandspaziergang mit ihrer Tochter. Auf einem Foto ist zu sehen, wie Rebel und ihre Ehefrau sich auf dem Jachtdeck aneinander kuscheln, während Ramona später ein erfrischendes Bad im Meer nimmt. Ein weiterer Schnappschuss zeigt die stolze Mutter, wie sie ihrer kleinen Tochter hilft, am malerischen Strand ihre ersten Schritte zu machen.

Rebel und Ramona haben erst vor einigen Monaten geheiratet und genießen seitdem ihr gemeinsames Familienleben. Ihre Tochter Royce kam im November 2022 per Leihmutter zur Welt und hat das Leben des Paares komplettiert. Anfang des Monats feierten sie den zweiten Geburtstag ihres Sprösslings mit einer Disney-Motto-Party. Die 44-Jährige dokumentierte den besonderen Tag in den sozialen Medien und verriet, dass sie einen Tagesausflug ins Disneyland gemacht hätten und "Dumbo" die erste Achterbahn gewesen sei, die sie fuhr.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrer Tochter Royce

Snorlax / MEGA Rebel Wilson und Ramona Agruma im Disneyland, 2024

