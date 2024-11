So süß feierte Rebel Wilson den Geburtstag ihrer Tochter

Ab ins Disneyland! – Rebel Wilson (44) und ihre Frau Ramona Agruma zeigten sich anlässlich des zweiten Geburtstags ihrer Tochter Royce bei einem Tagesausflug in dem beliebten Freizeitpark. In einem Kinderwagen entdeckte die ganz in Rosa gekleidete Royce neugierig die aufregende Umgebung. Mit guter Laune spazierte das Paar in lockeren Pullovern durch den Park. Währenddessen hatte sich Rebel die Kapuze ihres Donald-Duck-Pullis von Gucci über ihren Kopf gezogen. Passend dazu kombinierte sie den lässigen Look mit einer Donald-Duck-Kappe.

Auf einer Holzachterbahn warfen Rebel und eine Freundin glücklich die Arme in die Höhe. Von Ramona fehlte aber jede Spur. Die Schauspielerin wurde trotz ihres unauffälligen Outfits von ihren zahlreichen Fans erkannt. Höflich ging sie darauf ein und machte Fotos mit ihnen. Die Begeisterung, den Pitch Perfect-Star getroffen zu haben, sah man ihren Bewunderern im Gesicht an.

Vergangenen Monat hatte Rebels zweijährige Tochter einen großen Auftritt bei der Hochzeit ihrer Mama. Hand in Hand mit einer Brautjungfer lief Royce in einem weißen Kleid als Blumenmädchen über den Gang zum Altar. Mit einer rosafarbenen Schleife und einem Blumenkranz eroberte sie das Herz der Gäste. Ramona und Rebel heirateten auf der italienischen Insel Sardinien in einer traumhaften Location mit Blick aufs Meer.

Anzeige Anzeige

Snorlax / MEGA Rebel Wilson und Ramona Agruma im Disneyland, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebel Wilson und Ramona Agruma im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige