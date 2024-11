Selten: Sophia Thomalla teilt Turtelfoto mit ihrem Alexander

Sophia Thomalla (35) schwebt auf Wolke sieben mit ihrem Freund Alexander Zverev (27) – und daran lässt die Schauspielerin nun auch ihre Fans auf Social Media teilhaben. Ihnen präsentiert die Moderatorin ein seltenes Pärchenfoto mit ihrem Schatz, auf dem die zwei total verliebt in die Kamera strahlen. Auf dem Schnappschuss trägt Alex kein T-Shirt und zeigt seine durchtrainierten Bauchmuskeln, während sich seine Liebste an ihn kuschelt und ein breites Grinsen im Gesicht trägt.

Mit ihrem Alex geht die 34-Jährige seit rund drei Jahren gemeinsam durchs Leben. Trotz der vollgepackten Terminkalender der beiden sind sie nach wie vor ein eingespieltes Team – und überglücklich. In einem früheren Interview mit RTL verriet Sophia, wie sie ihre Karriere und ihr Liebesleben unter einen Hut kriegt. Da ihr Partner Tennisprofi ist und an festen Terminen spielt, passe sich die Schauspielerin überwiegend an: "Anders würde es gar nicht gehen, die Turniere kann er nicht nach mir richten, die sind nun mal fix."

Dennoch bezeichnet sich Sophia nicht als "klassische Spielerfrau", wie sie in einer Fragerunde auf Social Media gegenüber ihren Fans erklärte. "Die Fußballspielerfrauen kommen mit einer Clutch zum Match, Tennisspielerfrauen mit einem Jutebeutel, weil sie so viel Zeug mitschleppen müssen", behauptete die Medienpersönlichkeit humorvoll. Und egal, ob Spielerfrau oder nicht: Die Hauptsache ist, dass Sophia ihren Alex stets auf liebevolle Weise unterstützt, wie sie beispielsweise vor ein paar Monaten in Wimbledon unter Beweis stellte.

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige