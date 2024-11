So sehr geht Lisa Mantler in ihrer Rolle als Neu-Mama auf

Vor wenigen Wochen wurde Lisa Mantler (22) zum ersten Mal Mama. Dass die Influencerin darin total aufgeht, beweist sie jetzt mit einem Foto in ihrer Instagram-Story. Darauf posieren die Social-Media-Bekanntheit und ihr Ehemann Jonas in einem Fahrstuhl. Während Lisa gut gelaunt in die Kamera grinst, zeigt sich ihr Liebster von seiner coolen Seite – er verschränkt lässig seine Arme. Vor den frischgebackenen Eltern steht der Kinderwagen, in dem sich ihr Nachwuchs befindet.

Mitte November bestätigte Lisa nach langer Spekulation, dass sie endlich Mama geworden ist. "Unsere kleine Familie zu dritt – jetzt ist sie fertig", schrieb sie zu einem Foto im Netz, auf dem Jonas' und ihre Hand sich liebevoll neben den winzigen Füßen ihres Neugeborenen berühren. Niedliches Detail: Die drei tragen passende Familiensocken mit den Aufschriften "Daddy", "Mommy" und "Mini".

Lisa und Jonas gehen schon seit einiger Zeit gemeinsam durchs Leben. Im März 2023 gaben sich die beiden klammheimlich in einer privaten Zeremonie das Jawort. Ebenso hielt es die Netzbekanntheit auch mit ihrer Schwangerschaft: Erst vor wenigen Monaten verkündete Lisa, dass sie schwanger ist. Ihr Privatleben versucht die Zwillingsschwester von Lena (22) so gut es geht, aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Instagram / lisa Jonas Jay und Lisa Mantler mit ihrem neugeborenen Baby

Instagram / lisa Lisa Mantler und ihr Mann Jonas, Oktober 2024

