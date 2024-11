"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marco flasht Schwiegermutter

Desiree und Marco gehen als fünftes Match der elften Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel den Bund fürs Leben ein. In der fünften Folge wollen sich die Business-Development-Managerin und der Projektleiter auf dem Barockschloss Lichtenwalde das Jawort geben. Bevor die beiden erstmals aufeinandertreffen, wartet Marco bereits eifrig vor dem Traualtar auf seine Braut. Dabei können sich die Hochzeitsgäste einen ersten Eindruck von dem Bräutigam machen – und dieser scheint durchweg positiv zu sein! "Als er da um die Kurve kam, dachte ich mir: 'Oh ja, das ist aber ein sehr gut aussehender, sympathischer, ausgeglichener, junger Mann'", schwärmt Desirees Mutter vor der Trauung.

Ihre langjährige Freundin Christina ist ebenfalls hin und weg – und ist sich schon jetzt sicher, dass es gut zwischen ihnen passt. "Ja, ich glaube, das könnte was für Desi sein", stellt sie mit einem breiten Lächeln im Gesicht fest. Bei dem 44-Jährigen selbst herrscht ebenfalls große Begeisterung, als Desiree im figurbetonten Brautkleid auf ihn zugelaufen kommt. Im Einzelinterview verrät Marco zufrieden: "Der erste Eindruck von der Braut war wunderschön. Als Erstes sind mir die schönen dunklen Haare ins Auge gestochen, das verschmitzte Lächeln, die Augen und natürlich der Gesamteindruck."

Ob hier aus Wissenschaft tatsächlich Liebe werden kann, wird sich in den nächsten Folgen von "Hochzeit auf den ersten Blick" zeigen. In der kommenden Woche geht es für die beiden auf gemeinsame Hochzeitsreise. In ihren Flitterwochen bekommen Marco und Desiree die Möglichkeit, sich näher kennenzulernen. Wo genau es für das frischgebackene Ehepaar hingeht, ist bislang aber noch nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Desiree, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Desiree und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige