Emil Belton hat vom "Die Discounter"-Set "ganz viel" geklaut

Emil Belton (25) ist ein Langfinger und macht daraus auch keinen Hehl! Der "Die Discounter"-Schauspieler ist gleichzeitig auch Regisseur der deutschen Mockumentary. Auf der Premiere der vierten Staffel plauderte er im Gespräch mit Promiflash aus, was er bereits vom Set mitgehen lassen hat – und das ist einiges! "Ja, ganz viel", lautete seine Antwort auf die Frage. Sichtlich amüsiert fügte er hinzu: "Ich klaue oft. Also vor allem so wärmende Sachen. Thermounterhosen und -socken, wenn man jetzt selber vor der Kamera ist."

Wenn Emil allerdings hinter der Kamera steht, sieht das ein wenig anders aus. "Als Regie mal ein Kostüm von Marc Hosemann. Zum Beispiel die Filialleiterjacke von Thorsten", plauderte er im Interview mit Promiflash aus. Lange konnte er dieses Erinnerungsstück aber nicht bei sich behalten, denn die Requisite habe er schon wieder verloren. Eine schöne Möglichkeit, Gegenstände vom Set mitgehen zu lassen, ergebe sich vor allem am Ende des Drehs. Da nehme Emil "schnell mal was mit".

Dass Requisiten und andere Dinge am Set von "Die Discounter" geklaut werden, gehört wohl an die Tagesordnung, wie Promiflash erfuhr. Man könnte sogar meinen, dass Klauen eine Art Einstellungskriterium für die Darsteller ist. Denn auch Nura (35), die die Flora spielt, Bruno Alexander, der den Titus verkörpert, und David Ali Rashed (22), der die Rolle des Samys bekommen hat, ließen regelmäßig etwas mitgehen. So steckte sich die Rapperin unter anderem Klamotten, Kulis und Essen ein. Bruno entschied sich unter anderem für Kaugummis, Traubenzucker und alles, "was nicht vergammelt war". David steckte sich Zahnpastatuben und auch Kleidung ein.

Anzeige Anzeige

gbrci / Future Image Emil Belton im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress "Die Discounter"-Schauspieler, 2022

Anzeige Anzeige