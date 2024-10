Jäger-Eklat im Sommerhaus: Tobias Pankow schockte Tessas Art

Tobias Pankow kämpfte mit seiner Ex-Partnerin Sarah Kern (55) im Sommerhaus der Stars, muss allerdings in der vergangenen Folge das Haus in Bocholt-Barlo räumen. Im Exit-Game verloren der Jäger und die Designerin gegen das Veganer-Duo Tessa Bergmeier (35) und Jakob. Für Tobias ist das wahrscheinlich doppelt ärgerlich, denn während seines kurzen Aufenthalts im Sommerhaus musste sich der Brandenburger regelmäßig von Tessa als "Mörder" beschimpfen lassen und nun auch noch eine Niederlage einstecken. Im Promiflash-Interview verrät er, wie er die Anschuldigungen von Tessa wahrgenommen hat: "In erster Linie hat mich die radikale, extremistische Art und Weise dieser Person schockiert. Ich hatte mit ihr nie eine Konversation oder gar einen Streit, und wir hatten auch beim Stimmungsbarometer nicht ihre Stimme."

Für Tessas Verhalten im Sommerhaus findet Tobias deutliche Worte. "Ihr Verhalten ist nicht nur menschenverachtend und weit unter der Gürtellinie, sondern überschreitet sämtliche – auch kriminelle – Grenzen", stellt er im Interview mit Promiflash klar. Dass Tessa und Jakob während der ersten Nominierung die meisten Stimmen erhalten haben, überrascht den Jäger überhaupt nicht. "Auch alle anderen Paare wurden von ihr beleidigt und dementsprechend erfolgte die einstimmige Rauswahl. Ein Rauswurf wäre die einzig richtige Konsequenz gewesen, auch im Sinne der Zuschauer, welche die Ungerechtigkeiten offensichtlich nicht verstanden haben", meint Tobias.

Tobias hat bereits seine Konsequenzen gezogen und entschieden, gegen Tessa rechtlich vorzugehen. Im gleichnamigen RTL-Podcast zur Sendung ließ er verlauten, dass er gegen die Influencerin längst eine Unterlassungsklage und eine Schadenersatzforderung gefordert sowie eine Strafanzeige gestellt hat. "Dieses Mal wird sie nicht so gut wegkommen", sprudelte es aus dem Ex von Sarah Kern heraus.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Tobias Pankow und Sarah Kern im Sommerhaus

RTL Tessa Bergmeier und Freund Jakob im "Sommerhaus der Stars"

