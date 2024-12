Katie Price sorgt mit E-Zigarette für Ärger bei Theaterprobe

Katie Price (46) steht aktuell kurz vor ihrem Pantomime-Debüt in der Weihnachtsshow "Cinderella", die am 8. Dezember in Cheshire, England, erstmals aufgeführt wird. Pantomime gilt als britische Theatertradition, die sich zur Weihnachtszeit stets großer Beliebtheit erfreut. Im aktuellen Stück übernimmt Katie die Rolle einer der bösen Stiefschwestern und sorgte passend dazu schon zu Beginn der Proben für Ärger, wie ein Insider gegenüber The Sun verriet: Das ehemalige Playmate wurde innerhalb der Location bereits mehrfach beim heimlichen Rauchen von E-Zigaretten erwischt. Auch wenn Vaping rechtlich nicht mit dem Rauchen von herkömmlichen Zigaretten gleichgestellt ist, existieren mittlerweile vielerorts strenge Richtlinien dazu.

Laut der Quelle würden sowohl Katie als auch ihre Pantomime-Kollegin Kerry Katona (44) in den Pausen regelmäßig nach draußen verschwinden, um E-Zigaretten zu dampfen. Doch insbesondere Katie könne der Versuchung nicht widerstehen, auch drinnen heimlich ein paar Züge zu nehmen. Diese wiederholten Verstöße trugen zu schlechter Stimmung bei – die sich noch weiter verstärkte, als auffiel, dass das Model bei einer wichtigen Promo-Veranstaltung fehlte. Wie The Sun berichtete, waren außer der 46-Jährigen fast alle anderen Cast-Mitglieder vor Ort, als die Weihnachtsbeleuchtung des Theaters in einem festlichen Akt eingeschaltet wurde.

Die Zusammenarbeit zwischen Katie und Kerry begann bereits im Jahr 2004, als sie sich bei der britischen Version des Dschungelcamps kennenlernten. Seitdem verbindet die beiden eine enge Freundschaft, die auch zu den aktuellen gemeinsamen Auftritten geführt hat. Wie die Britin in ihrem Podcast "The Katie Price Show" erklärte, war es Kerry, die sie für die Rolle gewann und sie ermutigte, sich an der Kunst der Pantomime zu versuchen.

Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Katie Price und Kerry Katona im April 2018

