König Charles hat Prinz Andrew zu Weihnachten eingeladen

Ein überraschender Schritt von König Charles III. (76) sorgt jetzt für Aufsehen. Laut Medienberichten hat der Monarch beschlossen, seinen jüngeren Bruder Prinz Andrew (64) trotz andauernder Streitigkeiten der beiden zum diesjährigen Weihnachtsfest der königlichen Familie nach Sandringham einzuladen. Express UK berichtet, dass der König großen Wert auf familiären Zusammenhalt legt, besonders während der Weihnachtszeit, und deshalb diese unerwartete Geste machte.

Ein Insider verriet: "Der König ist fest entschlossen, die familiäre Einheit zu erhalten, besonders während der Weihnachtszeit." Demnach gilt die Einladung an Andrew als "Friedensangebot", das der Herzog von York voraussichtlich annehmen wird. Charles plant angeblich eine große Weihnachtsfeier, um die Familie nach einem von gesundheitlichen Sorgen geprägten Jahr wieder zusammenzubringen. So soll er bereits begonnen haben, das Anwesen zu besichtigen und mit dem Personal seine Pläne zu besprechen.

Das Angebot kommt überraschend, nachdem es zuletzt geheißen hatte, Charles habe seinem Bruder seine finanzielle Unterstützung entzogen und die jährliche Zuwendung von umgerechnet 1,2 Millionen Euro sowie den Zugang zu privatem Sicherheitspersonal gestrichen. Der Biograf Robert Hardman hebt in seinem Buch "Charles III: New King. New Court. The Inside Story" hervor, dass Andrew somit keine finanzielle Belastung mehr für den König darstelle. Doch jenseits finanzieller Angelegenheiten scheint Charles nun den Fokus auf persönliche Beziehungen innerhalb der Königsfamilie zu legen. Die Zeit um das Weihnachtsfest könnte somit ein Weg sein, Brücken zu schlagen und familiären Zwist zumindest für einige Tage beiseitezulegen.

Getty Images König Charles III., Dezember 2023

Getty Images Prinz Andrew im März 2024

