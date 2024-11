Streit von Prinz Andrew und König Charles spitzt sich zu

König Charles (76) scheint die Geduld mit seinem Bruder Prinz Andrew (64) zu verlieren. Bereits seit Monaten streiten die beiden um den derzeitigen Wohnsitz von Andrew, die Royal Lodge. Der Monarch möchte nämlich, dass der Herzog von York auszieht, der weigert sich aber beharrlich. Mittlerweile scheint die Stimmung zwischen den Geschwistern am Boden zu sein. "Es gibt Frustration und Feindseligkeit zwischen den Brüdern. Prinz Andrew hat das Gefühl, dass er nichts zu verlieren hat, er verkriecht sich und weicht nicht von der Royal Lodge", erklärte die Journalistin Helena Chard gegenüber Fox News Digital. Charles hingegen habe vor allem das Wohl seiner Familie im Sinn und wünsche sich deshalb Einsicht von seinem jüngeren Bruder. "Die Tatsache, dass Andrew in der riesigen Royal Lodge wohnt, während sein Ruf am Tiefpunkt ist, ist kein gutes Zeichen", meinte die Expertin weiter.

Andrew gilt seit jeher als schwarzes Schaf der Familie Windsor – spätestens seine Verwicklung in den Jeffrey-Epstein-Skandal machte ihn zu einem Problem für die Royals. Eine, die den 64-Jährigen aber immer mit Nachsicht behandelte, war seine Mutter Queen Elizabeth (✝96). Dass Charles ihm jetzt mit derartiger Härte begegnet, scheint das Verhältnis der beiden noch weiter zu belasten. "Prinz Andrew mag der Lieblingssohn der verstorbenen Queen gewesen sein, aber er ist sicherlich nicht der Lieblingsbruder von König Charles. Charles ist nicht so nachsichtig und fürsorglich, wie seine Mutter es gewesen wäre", verriet Helena.

Wie hart Charles mittlerweile bei Andrew durchgreift, zeigte sich erst vor wenigen Tagen. Denn der 76-Jährige strich seinem Bruder die finanziellen Zuwendungen von rund 947.000 Euro. Außerdem veranlasste er, dass Andrews Sicherheitsdienst, den er seit 2022 privat finanzierte, nicht mehr aus seiner Tasche bezahlt wird. Dass er auf diese Gelder verzichten muss, soll Andrew regelrecht mit Existenzängsten erfüllen. "Es waren harte Monate für Andrew. Seine Angst ist derzeit extrem hoch", erzählte ein Insider gegenüber Us Weekly und fügte hinzu: "Momentan ist das Anwesen ein Zufluchtsort für ihn, um sich von der Welt zurückzuziehen und wieder zu sich selbst zu finden."

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew im Sommer 2017

Getty Images König Charles III. im September 2024

