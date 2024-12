Kritik an Vater-Rolle: Barry Keoghan wehrt sich gegen Hater

Barry Keoghan (32) sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Im Internet wird dem Schauspieler vorgeworfen, dass er ein abwesender Vater sei, der sich nicht genug um sein Kind kümmert. Der Hollywoodstar teilt sich das Sorgerecht für seinen zweijährigen Sohn Brando mit seiner Ex-Partnerin Alyson Kierans. Anlass der Kritik war, dass der "Saltburn"-Star seinen Sprössling kaum noch in den sozialen Medien zeigt. Nun wehrt er sich gegen die Online-Trolle und stellt im Interview mit Hunter klar, dass er sein Kind ganz bewusst aus dem Internet heraushält, um es zu schützen: "Es steht mir nicht zu, Bilder von seinem Gesicht überall im Internet zu veröffentlichen – nicht in der heutigen Zeit, in der das Internet so toxisch sein kann."

Dennoch haben ihn die Anfeindungen getroffen. "Die Leute urteilen so verdammt schnell. Das kann einen sehr mitnehmen, aber ich bin ein starker Mensch. Ich mache eine Therapie. Ich bin noch in der Entwicklung. Ich entwickle mich ständig weiter, als Schauspieler, als Vater, als Mensch. Ich versuche immer zu wachsen", betonte er weiter.

Barry und Alyson wurden 2021 ein Paar und verkündeten einige Monate später, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarteten. Im August des darauffolgenden Jahres erblickte dann ihr gemeinsamer Sohn das Licht der Welt. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im Sommer 2023 beschlossen sie, fortan getrennte Wege zu gehen. Seitdem kümmern sie sich gemeinsam um Sohnemann Brando. Der Filmstar ist mittlerweile aber offenbar wieder in festen Händen: Ihm wird eine Romanze mit der Sängerin Sabrina Carpenter (25) nachgesagt.

Barry Keoghan, Schauspieler

Sabrina Carpenter, Sängerin

