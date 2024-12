Loredana Wollny und ihr Servet treten bald vor den Traualtar

Loredana hat Großes zu verkünden! Auf Instagram meldete sich die TV-Bekanntheit mit einem niedlichen Foto von sich und ihrem Partner Servet Özbek bei ihren Fans. "Wir sagen Ja" schreibt die Blondine überglücklich zu dem Foto und verkündet damit, dass sie bald vor den Traualtar treten wird. Der Großfamilienspross kann ihr Glück kaum fassen: "Manchmal begegnet man im Leben der einen Person, die alles verändert – Liebe, Glück und ein gemeinsamer Weg. Wir freuen und diese Nachricht mit euch zu teilen: Wir werden heiraten!"

"Die schönsten Geschichten schreibt das Leben und wir können es kaum erwarten, unsere gemeinsam fortzusetzen", fügt die 20-Jährige hinzu. Mit dieser Nachricht rührt sie nicht nur ihre Community, die den Die Wollnys-Star mit Glückwünschen überschütten. Neben ihren Geschwistern Estefania Wollny (22), Sarafina Wollny (29) und Jeremy-Pascal Wollny meldet sich auch Familienoberhaupt Silvia (59) mit einem süßen Kommentar zu Wort. "Ich freue mich. Der kleinste Drache kommt unter die Haube", schreibt ihre Mama megastolz.

Für Loredanas Fans ist die Verlobung der beiden an sich nichts Neues – bereits im Februar 2023 gaben sie sich dieses besondere Versprechen. Seitdem ist aber so einiges im Leben der jungen Turteltauben passiert: Ende 2022 erblickte Aurelio, der gemeinsame Sohn der Influencerin und des Immobilienhändlers, das Licht der Welt. Dass das Leben mit Baby ziemlich turbulent sein kann, erlebten Loredana und Servet am eigenen Leib. Inzwischen scheinen sie sich aber in ihre Rolle als Eltern gut eingefunden zu haben. Damit ist nun wohl der richtige Zeitpunkt für sie gekommen, um endlich den nächsten gemeinsamen Schritt zu wagen.

Instagram / loredanawollny Die Wollnys am Strand

Instagram / loredanawollny Loredana Wolly mit ihrem Verlobten Servet und ihrem Sohn Aurelio

