Prinz Harry flehte um Aufschub von Todesnachricht der Queen

Prinz Harry (40) hat vergeblich versucht, die Ankündigung des Todes seiner geliebten Großmutter, Queen Elizabeth II. (✝96), hinauszuzögern. Am 8. September 2022 wurde die Welt um 18:30 Uhr über das Ableben der Monarchin informiert, kurz bevor Harry in Aberdeen landete, um nach Balmoral zu gelangen. Laut dem Autor Omid Scobie, der in seinem Buch "Endgame" darüber berichtet, bat der Herzog von Sussex die königliche Familie eindringlich, die offizielle Mitteilung zurückzuhalten, damit er persönlich anwesend sein konnte.

Doch widrige Wetterbedingungen zwangen Harrys Flugzeug, länger in der Luft zu bleiben, sodass sich seine Ankunft erheblich verzögerte. Ein Auszug aus dem Buch schildert: "Als Harrys Flugzeug endlich zwanzig Minuten später auf der Landebahn aufsetzte, erhielt er eine Nachricht von seiner Frau Meghan Markle (43), die ihn bat, sie umgehend anzurufen, gefolgt von einer Eilmeldung über den Tod der Queen." Obwohl der Palast zunächst zugestimmt hatte zu warten, entschied man sich letztendlich, die Nachricht ohne Harrys Anwesenheit zu verkünden. Ein Sprecher des Königs erklärte gegenüber Daily Record: "Die Öffentlichkeit wurde erst informiert, nachdem alle Familienmitglieder benachrichtigt worden waren."

Nach dem Verlust ihrer geliebten Großmutter traten Harry und sein Bruder Prinz William gemeinsam mit ihren Ehefrauen Meghan und Prinzessin Kate (42) vor Windsor Castle auf. Sie besichtigten die zahlreichen Blumengebinde der Trauernden und nahmen sich Zeit für einen gemeinsamen Spaziergang, um mit dem Volk zu sprechen. Dieses seltene gemeinsame Auftreten der beiden Paare war das erste seit den Platinjubiläumsfeierlichkeiten der Queen und wurde als Zeichen der Einheit in einer schwierigen Zeit wahrgenommen. Die Brüder, die in den vergangenen Jahren als entfremdet galten, zeigten einen Moment der Verbundenheit im Angesicht des familiären Verlustes.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan