Prinz Harry und Meghan genießen Thanksgiving ohne Ablenkung

Herzogin Meghan (43) plant ein besonderes Thanksgiving-Wochenende nach stressigen Monaten. Die ehemalige Schauspielerin wird ihre Liebsten in ihrem Zuhause in Kalifornien empfangen und freut sich darauf, die Gastgeberin zu spielen. "Meghan liebt es, zu kochen und in der Küche zu stehen", plaudert ein Insider gegenüber OK! Magazine aus. Am wichtigsten ist der Frau von Prinz Harry (40) jedoch eines: ein bisschen Ruhe. Die Quelle weiß: "Sie werden das lange Wochenende und die gemeinsame Zeit ohne Ablenkungen genießen."

Auch ihre Kids Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) sind in das festliche Wochenende eingebunden. "Die Kinder sind jetzt alt genug, um sie einzubeziehen und ihnen einige der amerikanischen Thanksgiving-Traditionen beizubringen, mit denen sie aufgewachsen ist", schildert der Insider. Daher habe Meghan wohl jede Menge Zeit für traditionelle Aktivitäten mit ihren Sprösslingen eingeplant.

Meghan und Harry haben sich in jüngster Zeit beruflich auf unterschiedlichen Wegen befunden. Die Ex-Suits-Darstellerin arbeitete an ihrer Kochserie für Netflix und trieb die Vorbereitungen für den Start ihrer Lifestyle-Marke American Riviera Orchard voran. Prinz Harry hingegen fokussierte sich auf seine Arbeit an den Invictus Games, die im nächsten Jahr in Kanada stattfinden werden. Die zunehmende Distanz des Paares sorgte bei seinen Fans bereits für Sorge – nun wollen sich Meghan und Harry jedoch wieder auf die gemeinsame Zeit besinnen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, britisches Königshaus

Anzeige Anzeige