Rafi findet sein Sommerhaus-Wiedersehen-Verhalten "peinlich"

Vergangenen Dienstag trafen sich die diesjährigen Sommerhaus-Stars beim großen Wiedersehen wieder – und wie erwartet wurde heftig diskutiert, gebrüllt und demnach für jede Menge Unterhaltung gesorgt. Ebenso wie im Bochholter Landhaus ist unter anderem Rafi Rachek (34) auch dort ziemlich aus seiner Haut gefahren. Dass das ein wenig zu viel des Guten war, ist dem Realitystar mittlerweile klar. "Mein Verhalten beim Wiedersehen war too much, unangenehm und etwas peinlich", entschuldigt er sich in seiner Instagram-Story.

Dass er seine Emotionen hin und wieder "nicht unter Kontrolle" habe, finde er persönlich auch "nicht so cool". "Auch ich bin nicht perfekt und muss definitiv mein Temperament und meine Emotionen besser kontrollieren können", betont er gewiss und fügt hinzu: "Ich arbeite definitiv dran." Trotz seines Verhaltens erfreuten sich der Rettungssanitäter und sein Partner Sam Dylan (33) über Verständnis und Unterstützung seitens ihrer Fans, wofür er sich aufrichtig bedankt.

Beim "Das Sommerhaus der Stars"-Wiedersehen mit Frauke Ludowig (60) wurde es vor allem zwischen Rafi und seinem Show-Mitstreiter Stefan Kleiser laut. Während ihres Aufenthalts im Sommerhaus bezeichnete der 34-Jährige den Partner von Theresia Fischer (32) als "Kinderf*****", woraufhin er sich eindringlich entschuldigte – doch für den 59-Jährigen scheint das Geschehene nahezu unverzeihbar. "Jeder hat gesehen, dass es mir leidgetan hat", schrie Rafi Stefan an, der aufgebracht entgegnete: "Eine Entschuldigung reicht aber nicht."

RTL Sam Dylan und Rafi Rachek, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars" 2024

RTL Rafi Rachek und Stefan Kleiser bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024

