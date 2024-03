"Fremdscham": Das Netz macht sich über "Die Passion" lustig

Der Auftakt des großen Live-Events Die Passion kommt bei den Zuschauern wohl gar nicht gut an! Seit wenigen Minuten läuft die biblische Geschichte in moderner Ausführung bei RTL. Der Sänger und Schauspieler Ben Blümel schlüpft dabei in die Rolle des Jesus Christus. Doch bei X ärgern sich schon zahlreiche Zuschauer kurz nach dem Start der Show. "Zehn Minuten und es ist schon genauso cringe wie letztes Jahr", "Schon so viel Fremdscham" oder auch "Ich schaue gerade freiwillig 'Die Passion' und es ist furchtbar", kommentieren beispielsweise drei User das Sendungsgeschehen auf der Nachrichtenplattform.

Neben Ben sind erwecken noch viele weitere Prominente die Passionsgeschichte in Kassel mithilfe moderner Popsongs zum Leben. Der einstige "Die Wilden Kerle"-Star Jimi Blue Ochsenknecht (32) ist beispielsweise als Judas dabei. Außerdem ist auch der GZSZ-Darsteller Timur Ülker (34) ein Teil des biblischen Spektakels – er spielt Petrus. Die No Angels-Sängerin Nadja Benaissa (41) verkörpert Maria. Als Jünger singen und tanzen zudem unter anderem Joey Heindle (30), Larissa Marolt (31) und Stefanie Hertel (44) durch Kassel.

Der Hauptdarsteller Ben hatte vor dem Start des Events noch große Zweifel... Er fragte sich vor allem, ob er der Richtige für die Hauptrolle sei. Im Interview mit Bild betonte er, dass er sich mit seinen 92 Kilo zu dick dafür fühle. "Im Vergleich zu mir war Jesus ein Model", lachte er und fügte hinzu: "Ich habe eine kleine Plauze und bin ein wenig dick. Ich frage mich auch, wie ich in diese Rolle schlüpfe, bringe ich das oder wirk es funny?"

RTL / Pascal Bünning Nadja Benaissa als Maria in "Die Passion" 2024

RTL / Stefan Gregorowius Jimi Blue Ochsenknecht und Ben Blümel, März 2024

Wie gefällt euch "Die Passion" bis jetzt? 757 Total gut, ich fühle mich bestens unterhalten. 1256 Ich finde es auch total cringe.



