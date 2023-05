Ehrenzeremonie: Billie Lourd zollt Mama Carrie Fisher Tribut

Was für ein rührender Moment! Carrie Fisher (✝60) war durch ihre ikonische Rolle als Prinzessin Leia in den beliebten Star Wars-Filmen berühmt geworden. 2016 verstarb die Schauspielerin ganz plötzlich. Rund sechs Jahre nach ihrem Tod wird sie nun mit einem eigenen Stern auf dem Walk of Fame geehrt – Carries Tochter Billie (30) und ihr Star Wars-Kollege Mark Hamill (71) werden bei der Zeremonie ganz emotional!

Am Donnerstag wurde der Stern in L.A. feierlich enthüllt. Die erste emotionale Ansprache hielt Mark: "Carrie war ein Unikat, das zu uns allen gehörte, ob wir wollten oder nicht. Sie war unsere Prinzessin. Ich werde sie immer vermissen, aber ich bin so dankbar, dass wir sie so lange haben durften. [...] Ich liebe dich." Billie trug ihrer Mutter zu Ehren ein Kleid mit Prinzessin-Leia-Aufdruck. "Niemand hätte sie so spielen können wie meine Mutter", erklärte sie stolz in der Rede, die Variety vorliegt.

Die Geschwister der Verstorbenen waren zu der Feier nicht eingeladen. Ihr Bruder Todd Fisher (65) ist darüber besonders verärgert. "Als einziger Bruder von Carrie Fisher ist es wirklich verletzend, von diesem besonderen Tag ausgeschlossen zu werden", hatte er kürzlich gegenüber TMZ geschildert. Laut des 65-Jährigen hätte seine Schwester ihm dabei haben wollen.

Anzeige

Getty Images Billie Lourd und ihre Mutter Carrie Fisher

Anzeige

Getty Images Mark Hamill und Carrie Fisher 2015

Anzeige

Getty Images Carrie Fisher mit ihrem Bruder Todd Fisher im November 2015 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de