Dicker Klunker: Sind Drew Taggart und Mari Fonseca verlobt?

Verlobungsalarm in Hollywood? Drew Taggart (34), eine Hälfte des beliebten Pop-Duos The Chainsmokers, und seine Freundin, das brasilianische Model Marianne Fonseca, haben vor wenigen Tagen für Spekulationen gesorgt. Bei einem romantischen Abendessen im Promirestaurant Giorgio Baldi in Santa Monica fiel ein funkelnder Diamantring an Maris Finger auf – und zwar am Ringfinger! Die beiden, die seit fast zwei Jahren ein Paar sind, strahlten auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, um die Wette. Drew zeigte sich lässig in schwarzem Pullover und Jeans, während Mari in einem eleganten, figurbetonten Kleid mit Beinschlitz alle Blicke auf sich zog. Abgerundet wurde ihr Look durch kniehohe Stiefel und einen schwarzen Ledermantel.

Das Paar, das sich 2023 bei einer Party in Los Angeles kennenlernte, teilt eine romantische Geschichte, die Drew sogar in seiner Musik verewigte. Der Musiker schrieb den Song "Summertime Friends" über den Abend, an dem er Mari zum ersten Mal richtig kennenlernte. In einem emotionalen Instagram-Post beschrieb Drew, wie Mari ihn dabei mit ihrer Schönheit und Tiefgründigkeit beeindruckte. "Sie erzählte mir von ihrer Familie, ihren Träumen und dass sie nicht an wahre Liebe glaubt", verriet er. Diese Begegnung war der Beginn einer Lovestory, die jetzt womöglich in einer Verlobung gipfelt.

Dass die beiden nicht nur ein Traumpaar, sondern auch ein echtes Team sind, zeigt sich in ihrem Alltag. Drew ist Maris größter Unterstützer – egal ob bei Modeschauen oder Events ihrer Beauty-Marke Gente. In einem Interview mit People im September schwärmte Mari: "Er unterstützt mich in allem, was ich tue. Er ist mein bester Freund." Besonders beeindruckt sei sie von seiner selbstlosen Art: "Er will einfach, dass ich gewinne – nicht aus einem bestimmten Grund, sondern einfach, weil er mich liebt." Eine solche Verbundenheit habe sie noch nie erlebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images The Chainsmokers im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Marianne Fonseca und Drew Taggart im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige