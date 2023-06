"The Chainsmokers": Drew Taggart litt unter Alkoholsucht!

Er steht zu seinen Problemen! Der US-amerikanische Sänger Drew Taggart (33) ist mit dem Musikerduo "The Chainsmokers" international erfolgreich. Zusammen mit seinem Kollegen Alex Pall (38) macht er seit Jahren die Charts unsicher. Dass großer Ruhm auch mit viel Druck einhergeht, mussten bereits einige Stars erfahren – viele rutschen aus diesem Grund in die Alkohol- oder Drogensucht ab. Und wie Drew nun auf Social Media verrät, hatte er mit Alkoholproblemen zu kämpfen!

Auf seinem Instagram-Account schreibt der Musiker unter ein Video emotionale Worte: "Ich habe während meiner gesamten Karriere gegen die Trinksucht gekämpft, die mit der Umgebung, in der wir leben, verwoben ist." In dem Clip singt er seinen Song "Self Destruction Mode" und erklärt: "Dieser Song ist kein Schrei nach Hilfe, sondern eher eine Umarmung oder Feier all dessen, was ich bin. Ich weiß, dass ich fehlerhaft bin. Ich weiß, dass ich großartig bin und ihr auch. Vergesst das nie."

Vor wenigen Monaten war vermutet worden, dass sich zwischen dem "Chainsmokers"-Star und der Sängerin Selena Gomez (30) eine heiße Romanze anbahnen könnte. Ein Insider hatte behauptet, zwischen den beiden wäre es zu mehreren Treffen gekommen. Kurze Zeit später war Selena aber schon mit dem britischen Sänger Zayn Malik (30) in Verbindung gebracht worden.

Getty Images The Chainsmokers im Februar 2023

Getty Images Drew Taggart im Februar 2023

Getty Images Drew Taggart im Februar 2023

