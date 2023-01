Nach Single-Statement: Selena Gomez und Drew Hand in Hand

Läuft da also doch mehr? In den vergangenen Tagen brodelte die Gerüchteküche gewaltig: Angeblich soll etwas zwischen Selena Gomez (30) und dem The-Chainsmokers-Sänger Drew Taggart (33) laufen! Doch obwohl die beiden bereits bei Dates gesehen wurden, betonte Selena am vergangenen Freitag, dass sie Single sei. War das etwa nur leeres Gerede? Selena und Drew wurden jetzt Hand in Hand in New York gesehen!

Das zeigen jetzt die Bilder, die US Weekly vorliegen: Händchenhaltend verließen Selena und Drew ein Restaurant in der Metropole. Der einstige Disney-Star wählte ein Outfit in Schwarz, während der 33-Jährige eine Jeans mit weiten Beinen und Schmetterlingsaufnähern trug. Läuft also doch mehr zwischen Selena und Drew?

Der Date-Abend ist bereits der zweite in kürzester Zeit: Am vergangenen Sonntagabend hatten die 30-Jährige und der Musiker eine Bowlingbahn in New York besucht. Für das vermeintliche Date hatte Selena ein schwarzes Sweatshirt und eine passende Jogginghose gewählt, während ihre Begleitung ein ähnlich legeres Outfit trug: Im langärmeligen Hemd und dunkler Hose hatte Drew versucht, die Pins abzuräumen.

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Getty Images Drew Taggart im Oktober 2022

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

