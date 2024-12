Drew Taggart und Marianne Fonseca sind offiziell verlobt

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, nun ist es offiziell: Drew Taggart (34), Mitglied des Erfolgsduos The Chainsmokers, hat sich verlobt! Der Popstar verkündete die frohe Botschaft am Dienstagmorgen auf Instagram und ließ seine Fans mit einem simplen "Verdammt noch mal ja" und einem Diamantring-Emoji wissen, dass seine Marianne Fonseca ihr Glück besiegelt hat. Die Fotoauswahl von ihrer Verlobungsparty enthüllte nicht nur die romantische Stimmung mit roten Rosen und reichlich Rotwein, sondern auch den beeindruckenden Verlobungsring der Brasilianerin.

Mari glänzte an ihrem großen Abend in einem schlichten schwarzen Kleid ohne Träger, kombiniert mit einem funkelnden Collier und goldenen Armreifen. Ihre Haare trug sie elegant zurückgesteckt, während einige Strähnen locker ihr Gesicht umrahmten. Drew hingegen setzte auf einen lässigen Look: Ein schwarzes Tanktop, das seine Tattoos zur Geltung brachte. Gemeinsam posierten sie verliebt für die Kamera, kuschelten sich aneinander und teilten einen innigen Kuss. Die romantische Dekoration aus Rosenblättern und die Gläser voller Rotwein unterstrichen die intime Atmosphäre der Feier.

Ihre Liebesgeschichte könnte aus einem romantischen Song stammen – und tatsächlich hat Drew Taggart genau das getan: Mit "Summertime Friends" verewigte er den Abend, an dem er Mari richtig kennenlernte. In einem berührenden Instagram-Post erinnerte sich der Sänger daran, wie sehr ihn ihre Schönheit und Tiefgründigkeit beeindruckten: "Sie erzählte mir von ihrer Familie, ihren Träumen und dass sie nicht an wahre Liebe glaubt." Auch das Model kommt aus dem Schwärmen nicht heraus. "Er ist mein bester Freund", erklärte sie im September in einem Interview und lobte dabei Drews selbstlose Art: "Er will einfach, dass ich gewinne – nicht aus einem bestimmten Grund, sondern einfach, weil er mich liebt."

Getty Images Marianne Fonseca und Drew Taggart im Februar 2024

Getty Images Drew Taggart und Marianne Fonseca im Februar 2024

