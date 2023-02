Was läuft da zwischen Selena Gomez und Drew Taggert?

Ist sie verliebt? Selena Gomez (30) ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen dieser Zeit. Auf Spotify verzeichnet sie über 54 Millionen regelmäßige Zuhörer. Auch als Schauspielerin ist sie ziemlich gefragt. Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie die Dokumentation "My Mind & Me" über ihr Leben. Karrieretechnisch läuft es scheinbar ausgezeichnet. Und auch in der Liebe scheint sich bei ihr momentan etwas zu entwickeln. In den vergangenen Wochen wurde sie häufig mit dem Sänger Drew Taggart (33) gesehen – ob da etwa mehr draus wird?

"Es ist natürlich immer noch sehr zwanglos", erzählte ein Insider gegenüber dem amerikanischen Magazin Radar Online, "aber sie haben sich in letzter Zeit oft gesehen und jeder kann sehen, dass Selena den Typen mag." Am 19. Januar habe Selena noch betont, dass sie immer noch Single sei, zwei Tage später war sie jedoch Hand in Hand mit Drew unterwegs. "Sie mögen die Gesellschaft des anderen und sie schauen einfach, wohin es geht, ohne Druck", berichtete die Quelle weiter.

Selena habe nach der Trennung von Justin Bieber (28) im Jahr 2018 gesagt, dass es der schlimmste Herzschmerz gewesen sei. "[Ich möchte] lieber weiterhin mein Herz gebrochen bekommen, als überhaupt nichts zu fühlen", hob sie im November auf ihrem Instagram-Kanal hervor.

Getty Images Selena Gomez im Juni 2022

MEGA Drew Taggart im Januar 2023

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber bei den AMAs 2011

