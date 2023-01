Offiziell? Selena Gomez und Drew Taggart zusammen gesehen!

Läuft da etwa doch mehr? Seit der endgültigen Trennung von Justin Bieber (28) wurde es recht ruhig um das Liebesleben der Sängerin Selena Gomez (30). Obwohl sie offiziell keinen Mann mehr an ihrer Seite vorgestellt hatte, wurden der einstigen Disney-Beauty aber unter anderem ein Flirt mit Chris Evans (41) oder eine Romanze mit Nicola Peltz' (28) Bruder nachgesagt. Nun kam ein neuer Mann ins Spiel: Drew Taggart (33)! Aber was läuft da wirklich? Beim Bowlen wurden Selena und der The-Chainsmokers-Sänger erstmals gesichtet!

Das zeigen jetzt die Bilder, die Page Six vorliegen: Am Sonntagabend besuchten die 30-Jährige und der Musiker eine Bowlingbahn in New York. Bei dem vermeintlichen Date trug Selena ein schwarzes Sweatshirt und eine passende Jogginghose, während der 33-Jährige ein ähnlich legeres Outfit wählte: Im langärmeligen Hemd und dunkler Hose versuchte Drew, die Pins abzuräumen. Die beiden schienen ihren gemeinsamen Ausflug sichtlich zu genießen, denn wie ein Augenzeuge berichtete, sollen sie wie Teenager rumgemacht haben.

Laut Us Weekly sind Selena und Drew im Moment "sehr locker und zwanglos", haben aber "eine Menge Spaß miteinander": "Sie versuchen nicht, ihre Romanze zu verbergen, indem sie in Clubs herumschleichen, die nur für Mitglieder zugänglich sind", sagte eine Quelle dem Magazin und bemerkte, dass die Musiker gerne "zum Bowling und ins Kino gehen".

Selena Gomez, Schauspielerin

Drew Taggart, Musiker

Selena Gomez, Schauspielerin

