Nach Datinggerüchten: Selena Gomez betont, sie ist Single!

Was ist an den Datinggerüchten dran? In den letzten Tagen begann die Gerüchteküche ziemlich zu brodeln. Denn Selena Gomez (30) wurde auf einem Date gesichtet! Gemeinsam mit dem The-Chainsmokers-Sänger Drew Taggart (33) ging die Musikerin bowlen und schien dabei ziemlich Spaß zu haben. Doch läuft da auch mehr als nur Freundschaft? Selena stellte nun ihren Beziehungsstatus in einem Post klar!

Auf Instagram soll die Schauspielerin eine Story geteilt haben, die sie kurz darauf wieder gelöscht hat. Dort schrieb Selena zu einem schwarz-weißen Foto: "Ich mag es zu sehr, alleine zu sein" und versah den Post noch mit dem Hashtag "#IchBinSingle". Ob sie damit die derzeit kursierenden Datinggerüchte aus dem Weg räumen will?

Laut einem Insider sehen Selena und Drew ihre Beziehung nur "locker und zwanglos", doch hätten viel Spaß miteinander. "Sie versuchen nicht, ihre Romanze zu verbergen, indem sie in Clubs herumschleichen, die nur für Mitglieder zugänglich sind", betonte die Quelle vor wenigen Tagen gegenüber Us Weekly.

Anzeige

Getty Images Drew Taggart, Musiker

Anzeige

Getty Images Selena Gomez im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Drew Taggart im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de