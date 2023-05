Nach Selena: The-Chainsmokers-Star Drew Taggart datet wieder

Er fand wohl Gefallen an einer neuen Frau! Drew Taggarts (33) Liebesleben sorgte in den vergangenen Monaten für viele Schlagzeilen. Anfang des Jahres hieß es, der The-Chainsmokers-Star datet Selena Gomez (30). Die beiden wurden händchenhaltend in New York City gesichtet, nachdem die "Fetish"-Interpretin eine Turtelei mit dem Sänger felsenfest abgestritten hatte. Jetzt flirtet der Hottie aber wohl bereits wieder anderweitig: Drew wurde Hand in Hand mit dem Model Marianne Fonseca gesehen!

Bilder, die Just Jared vorliegen, zeigen den 33-Jährigen an der Seite der brasilianischen Laufstegschönheit. Die zwei sind auf den Schnappschüssen anscheinend auf dem Weg zu einer Privatparty. Drew greift auffällig die Hand seiner Begleitung und führt diese wie ein echter Gentleman die Straße entlang. Ein paar der Fotos zeigen die Turteltauben zudem, wie sie offenbar mächtig Spaß haben und beherzt lachen.

Während Drew Selena also anscheinend abgeschrieben hat, ist auch die "Wolves"-Interpretin allem Anschein nach wieder anderweitig interessiert. Im März dieses Jahres wurde berichtet, dass die Musikerin mit Ex-One Direction-Hottie Zayn Malik (30) anbandelt. Offiziell zu den Gerüchten geäußert hat sich bisher keiner der beiden.

Anzeige

Getty Images Marianne Fonseca, Model

Anzeige

Getty Images Drew Taggart, Musiker

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de