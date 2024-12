Fans besorgt: Sind Yasmin Vogt und Garry Secret getrennt?

Gibt es etwa Ärger im Paradies? Im März vergangenen Jahres machte Realitystar Yasmin Vogt (26) ihre Beziehung zu dem TikToker Garry Secret (20) offiziell. Seither beglückten die beiden ihre Fans regelmäßig im Netz mit niedlichem Pärchen-Content. Seit geraumer Zeit ist es um Yasmin, die auch als Yve bekannt ist, und Garry allerdings ruhig geworden. Einige Indizien könnten dafür sprechen, dass die Liebe der einstigen Turteltauben zerbrochen ist. Beispielsweise folgen sie sich nicht mehr auf Social Media. Zudem hat die Bachelor in Paradise-Kandidatin den Großteil der Videos, die sie mit Garry aufgenommen hat, von ihrem Profil gelöscht. Die Fans sind verwundert und fragen sich nun in den Instagram-Kommentaren: "Habt ihr Schluss gemacht?" Ein anderer Nutzer ist weniger einfühlsam und meint sicher: "Ja, okay, ihr habt euch getrennt. Mein Gott."

Es gibt noch weitere Auffälligkeiten, die für eine Trennung der beiden sprechen würden. Garry lud regelmäßig Videos von sich und Yve auf Social Media hoch. Die letzte gemeinsame Aufnahme ist allerdings über eine Woche her. Der Influencer teilt stattdessen vermehrt Clips, die Fragen aufwerfen. Beispielsweise fragt sich seine Mama in einem Reel: "Bist du nicht an Weihnachten mit …?", woraufhin er mit einem "Nein" antwortet. Das Video endet mit der Liedzeile: "Aber ich vermisse dich mehr, als ich es gedacht hätte." Möglicherweise spielt er damit auf eine Trennung von sich und Yve an.

Yve und Garry standen seit Anbeginn ihrer Beziehung im Fokus der Öffentlichkeit. Die beiden haben einen Altersunterschied von sechs Jahren, was viele Nutzer dazu veranlasste, die Netzbekanntheiten übel zu beschimpfen. Aufgrund des Hasses entschieden sich Yve und Garry 2023 für eine Social-Media-Pause und erklärten auf Instagram: "Wie ihr wisst, teilen Garry und ich unsere große Leidenschaft: Social Media! Trotzdem möchten wir beide uns einfach mal eine Pause gönnen, nach dem ganzen, was das letzte halbe Jahr passiert ist." Ob Yve und Garry wirklich getrennt sind, bleibt aktuell noch ungeklärt.

Instagram / garrysecret Yasmin Vogt und Garry Secret im August 2023

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt und Garry Secret im September 2023

