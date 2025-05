So anders ist Garry Secrets jetzige Beziehung mit Jessica

Nach seiner Trennung von Yasmin Vogt (26) ist Garry Secret (20) wieder glücklich vergeben. Gemeinsam mit seiner neuen Freundin Jessica besucht der Social-Media-Star den Bild-Renntag und kommt dabei mit Promiflash über die Unterschiede zu seiner vorherigen Beziehung ins Plaudern. "Ganz klar, die Kommunikation. Ich muss sagen, dass an einer Trennung nicht nur eine Person schuld ist, sondern beide. Aber die Kommunikation war definitiv ein Problem und auch der Umgang", erklärt Garry und fügt hinzu: "Ich merke, dass Jessica und ich jetzt viel respektvoller miteinander umgehen."

Außerdem habe Garry festgestellt, dass seine jetzige Partnerin ihn auf eine Art und Weise berührt, wie es noch keine Frau zuvor getan hat: "Ich habe noch nie vorher richtig geliebt. Man denkt immer, man ist verliebt gewesen, aber so wie es jetzt ist, kann ich das gar nicht beschreiben. Es ist einfach ein anderes Gefühl." Im Gespräch mit Promiflash erzählt Garry, dass er sich viele Gedanken darüber gemacht hat, mit seiner neuen Beziehung an die Öffentlichkeit zu gehen: "Was bei uns auch das Schöne ist: In meiner Ex-Beziehung mit Yve hatte ich immer das Problem, dass wir Berufliches und Privates nie so richtig getrennt haben. Und das klappt bei uns so gut, weil wir so gut kommunizieren und auch wirklich Zeit für uns nehmen."

Jessica stimmt ihrem Freund in jeder Hinsicht zu. "Wir legen da sehr, sehr viel Wert drauf. Auch ich, weil ich davor noch nicht in der Öffentlichkeit war", erklärt sie und betont: "Mir ist auch wichtig, dass ich Garry einfach mal ein bisschen runterbringen kann von dem ganzen Stress, den er manchmal hat, oder dass wir uns da einfach gegenseitig auch unterstützen." Garry rundet ab: "Und das Vertrauen ist definitiv stabiler."

Instagram / garrysecret Garry Secret und seine Freundin Jessica, April 2025

Instagram / garrysecret Garry Secret und seine Freundin Jessica, April 2025

