Beim Fußballspiel: So normal ist Madonna als Sechsfach-Mama

Madonna (66), die Queen of Pop, hat am vergangenen Wochenende auf Instagram einen seltenen Einblick in ihr Familienleben gegeben. Die Sängerin teilte Fotos, auf denen sie mit ihren Zwillingen Estere (12) und Stelle (12) auf dem Fußballplatz zu sehen ist. Stolz posiert sie mit ihren Töchtern, die ihr inzwischen fast über den Kopf gewachsen sind. Auf einem anderen Foto posiert sie mit einem Bügeleisen und einem Drink. In der Bildunterschrift scherzte der Popstar: "Fußball-Mama... Gebt mir nicht gleichzeitig ein Bügeleisen und einen Drink!"

Neben Estere und Stelle ist Madonna Mutter von insgesamt sechs Kindern: Lourdes Leon (28), Rocco Ritchie (24), David Banda (19) und Mercy James (18). In einem früheren Interview mit Vogue sprach sie offen darüber, wie es ist, als alleinerziehende Mutter eine große Familie zu managen. "Niemand macht das, was ich tue", sagte sie damals der Zeitschrift. "Als alleinerziehende Mutter von sechs Kindern weiterhin kreativ zu sein, Künstlerin und politisch aktiv zu bleiben – es gibt niemanden in meiner Position."

Ihre ältesten Kinder treten bereits in ihre Fußstapfen: Lourdes arbeitet als Tänzerin und Model, während Rocco, der aus der Ehe mit Ex-Mann Guy Ritchie (56) stammt, sich als Künstler einen Namen macht. Interessanterweise startete Rocco seine Karriere zunächst unter dem Pseudonym "Rhed", um vorurteilsfrei beurteilt zu werden. Gegenüber Artnet erklärte er: "Ich bin stolz darauf, wer ich bin und woher ich komme, aber ich wollte technisch versierter werden, bevor ich unter meinem eigenen Namen arbeitete." David Banda zeigt ebenfalls musikalisches Talent, und Mercy James ist bekannt für ihr Engagement im Sport. Die Zwillinge Estere und Stelle begeistern auf Social Media mit ihren Tanzkünsten und zeigen, dass das Entertainment-Gen in der Familie liegt.

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Instagram / madonna Madonna und ihre sechs Kinder im August 2024

