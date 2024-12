Patrice Aminati gewährt Alltagseinblicke nach Krebskampf

Vor wenigen Wochen überraschte Patrice Aminati ihre Fans mit einer tollen Nachricht: Sie ist nach ihrer Hautkrebsdiagnose endlich metastasenfrei. Auf Instagram meldete sich die Frau von Daniel Aminati (51) nun nach einer Netzpause zurück und gewährte ihrer Community auf der Plattform herrlich normale Einblicke in ihren Alltag. "Dass ich so lange nichts gepostet habe, liegt daran, dass ich so glücklich bin, wieder in den Alltag zurückkehren zu können", freute sie sich zu Beginn. Sie ergänzte zu einem Video, das sie gemeinsam mit ihrer Tochter bei einem Schlittenausflug zeigt: "Und das mit vollem Einsatz."

Auch wenn Patrice metastasenfrei ist, bedeutet das nicht, dass sie medizinischen Behandlungen den Rücken kehren kann. "Alltag bedeutet auch – die Therapie läuft weiter, Kontrolluntersuchungen, jeden Tag Tabletten ... Aber vor allem: Leben", stellt sie im Netz klar. Im vergangenen Jahr wurde bei Patrice Hautkrebs diagnostiziert. Als ob diese Nachricht nicht schon schlimm genug wäre, streute der Krebs in sämtliche Bereiche ihres Körpers. Unter anderem in die Lunge, das Gehirn und die Leber. Die Mutter einer Tochter wird ihr Leben lang auf Tabletten angewiesen sein, wie sie im Oktober auf Social Media berichtete.

Patrices Fels in der Brandung war in der gesamten Zeit wohl kein Geringerer als ihr Ehemann Daniel. Der Moderator versuchte, trotz der dramatischen Umstände nicht in Ängsten und Sorgen zu versinken, und blickte positiv in die Zukunft. "Mein Learning nach der Krankheit meiner Frau, mein Geschenk daraus, ist der unbedingte Wunsch, mein Bewusstsein dahingehend immer wieder zu schärfen, dass das Leben darin besteht, wahrhaftig zu sein, mutig zu agieren, frei, leuchtend, respektvoll, voller Liebe, Begeisterung und Dankbarkeit", resümierte er im August auf Instagram. Die beiden gehen seit 2019 den Lebensweg gemeinsam und durften in ihrer Partnerschaft schon eine Tochter auf der Welt begrüßen.

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im September 2024

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati

