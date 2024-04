Süße News: Nico Santos und seine Aileen sind Eltern geworden

Was für schöne Neuigkeiten von Nico Santos (31) und seiner Ehefrau Aileen! Vor wenigen Monaten verkündeten der Sänger und seine Liebste, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Mit Details um ihre Schwangerschaft hielten sich die beiden zurück – nur wenig war dazu bekannt. Wie Bunte aber nun erfahren haben will, soll Nico und Aileens Baby das Licht der Welt erblickt haben! Wann ihr Kind geboren wurde, welches Geschlecht es hat oder welchen Namen sie ihm gegeben haben, ist noch nicht bekannt. Die frischgebackenen Eltern meldeten sich bisher auch noch nicht persönlich dazu.

Nachdem bereits ein Insider ausgeplaudert hatte, dass der 31-Jährige und seine Partnerin ein Kind erwarten, bestätigte der "Play With Fire"-Sänger die Gerüchte im Oktober vergangenen Jahres selbst. Via Instagram verkündete Nico, dass er zwei Neuigkeiten habe: "Die erste ist eine sehr schöne Nachricht. Wir erwarten Familienzuwachs." Um sich in dieser besonderen Zeit auf seine Familie konzentrieren zu können, müsse er jedoch seine Tournee etwas verschieben.

Sein Privatleben hält der Sänger generell aus der Öffentlichkeit raus. Deshalb ist auch nicht viel über seine Ehefrau bekannt. Bei Sing meinen Song verriet der Musiker 2023 aber, dass sie sich schon lange kennen: "Ich und Aileen kennen uns seit elf Jahren. Wir haben uns kennengelernt in einem Klub, wir haben da beide gearbeitet und ich habe jeden Abend gesungen." Als er nach Köln gezogen ist, habe er dann wieder Kontakt mit ihr aufgenommen. "Ich fragte mich: 'Wo kann ich denn da pennen?' Dann dachte ich: 'Bei Aileen'. Wir haben unfassbar viel Zeit miteinander verbracht", erklärte Nico.

