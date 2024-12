Tom Brady begeistert mit einem sexy Angel-Schnappschuss

Tom Brady (47) zeigt sich in Topform – und zwar wortwörtlich! Der Ex-Quarterback postete vor wenigen Stunden einen Schnappschuss von seinem jüngsten Angelausflug, der seine beeindruckende Figur zur Schau stellt. "Ein bisschen wärmer als gestern Abend in Buffalo", schrieb der siebenfache Super-Bowl-Sieger augenzwinkernd unter das Foto, in Anspielung auf das verschneite Football-Match der Buffalo Bills. Mit nacktem Oberkörper und einem beeindruckenden Fang in der Hand machte Tom dabei eine genauso gute Figur wie auf dem Spielfeld. Und das nur wenige Tage, nachdem er sein Debüt als Kommentator beim Thanksgiving-Spiel gegeben hatte.

Neben dem Angelausflug gönnte sich Tom über das Thanksgiving-Wochenende auch eine Runde Golf und ließ seine Fans mit einem weiteren Foto daran teilhaben. Der ehemalige NFL-Profi, der nun für Fox Sports am Mikrofon sitzt, zeigte sich begeistert von seinem neuen Job: "Ich kneife mich manchmal – das ist einfach surreal", schwärmte er laut People während des Spiels, bevor die Dallas Cowboys die New York Giants mit 27:20 besiegten. Auch kulinarisch wagte er über die Feiertage Neues – der 47-Jährige probierte zum ersten Mal das beliebte Gericht "Turducken", eine Mischung aus Truthahn, Ente und Huhn. Sein humorvoller Kommentar dazu: "Wie sind eine Ente und ein Huhn da reingeraten?" Doch am Ende war der Geschmackstest eindeutig – das Gericht gefiel ihm genauso gut wie seine neue Rolle abseits des Footballfelds.

Fernab des Spielfeldes gehört Toms Herz ganz seiner Familie – und das zeigte er an Thanksgiving auf besonders niedliche Weise. Auf Instagram teilte der ehemalige Footballer ein rührendes Foto seiner drei Kinder: Tochter Vivian Lake (11), die am 5. Dezember ihren zwölften Geburtstag feiert, posiert darauf mit ihren Brüdern Benjamin Rein (14), der drei Tage später fünfzehn wird, und John "Jack" Edward Thomas (17). "Dankbar für diese Crew. Fröhliches Thanksgiving", schrieb Tom zu dem Bild. Jack stammt aus seiner Beziehung mit Schauspielerin Bridget Moynahan (53), während Benjamin und Vivian aus seiner 13-jährigen Ehe mit Gisele Bündchen (44) hervorgingen, die 2022 endete.

Anzeige Anzeige

Instagram / tombrady Tom Brady und seine Kinder in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige