Gisele Bündchen und Tom verbringen Thanksgiving getrennt

Wird das in diesem Jahr ein einsames Thanksgiving für Tom Brady (47)? Der Football-Star verbringt den Feiertag angeblich ohne seine Kinder und seine Ex-Frau Gisele Bündchen (44). Das Supermodel soll laut einem Insider gegenüber Page Six eigene Pläne haben. "Gisele hat die Kinder genommen und ist mit Joaquim (35) nach Costa Rica geflogen, um die Feiertage miteinander zu verbringen", verriet die Quelle und bezog sich dabei auf den neuen Freund der Brasilianerin, Joaquim Valente, mit dem sie ein Kind erwartet. Für den NFL-Star stellt dies wohl kein Problem dar: "Tom unterstützt sie und das ist das Arrangement, auf das er und Gisele sich geeinigt haben."

Während seine ehemalige Partnerin mit seinen Kindern den Feiertag im Ausland verbringen wird, soll Tom selbst viel zu tun haben – schließlich findet das Thanksgiving-NFL-Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den New York Giants statt. "Er kommentiert an diesem Tag das Spiel für Fox und wird mit der Arbeit beschäftigt sein", erklärte der Insider. Auch wenn der ehemalige Patriots-Quarterback die Feierlichkeiten am Donnerstag mit seiner Familie verpasst, soll er während der Weihnachtszeit noch viel Zeit mit seinen Kindern verbringen können.

Mit dem ehemaligen Victoria's Secret-Model hat Tom zwei gemeinsame Kinder: Benjamin (14) und Vivien (11). Aus einer früheren Beziehung mit seiner Ex-Freundin Bridget Moynahan (53) hat er außerdem seinen Sohn Jack (17). Gisele und der Super Bowl-Champion trennten sich im Jahr 2022, woraufhin sie einige Monate später mit ihrem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim zusammenzog. Am 28. Oktober dieses Jahres gab die 44-Jährige dann bekannt, dass sie mit ihrem ersten gemeinsamen Kind schwanger ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady, Sportler

Anzeige Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Tom Brady und ihre Kinder

Anzeige Anzeige