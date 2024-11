So süß zeigt Olivia Rodrigo ihre Liebe zu Louis Partridge

Olivia Rodrigo (21) trägt ihre Liebe zu Louis Partridge nun sichtbar um den Hals. Die 21-jährige Sängerin wurde am vergangenen Sonntag beim Premier-League-Spiel zwischen Manchester United FC und Chelsea FC in Manchester gesichtet. Dabei trug sie eine hübsche Halskette, an der ein "L"-Anhänger befestigt war - offensichtlich für ihren Freund. An ihrer Seite war der britische Schauspieler selbst, mit dem sie seit Dezember 2023 liiert ist und total glücklich sein soll.

Die beiden genossen das Fußballspiel in stylischen Outfits: Olivia trug ein schwarzes Oberteil, einen gepunkteten Rock, eine beige Wildlederjacke und kniehohe Stiefel, während Louis in einer dunkelblauen Wildlederjacke, weißem Hemd und schwarzen Hosen glänzte. Fan-Videos auf X geben preis, wie verliebt die beiden sind: Eine Aufnahme zeigt zum Beispiel, wie der 21-Jährige seiner Olivia einen liebevollen Kuss auf die Stirn gibt. Obwohl sie ihre Beziehung meist aus der Öffentlichkeit heraushalten, gewähren sie doch gelegentlich kleine Einblicke in ihr gemeinsames Leben.

Olivia, bekannt für ihre Ehrlichkeit, sprach kürzlich in einem Netflix-Interview über ihr früheres Singledasein und die Fragen, die sie auf ersten Dates stellt, um mögliche Partner besser kennenzulernen. Eine ihrer ausgefallenen Fragen lautet, ob ihre Dating-Partner jemals ins All reisen wollen würden. Eine kuriose Frage, die ihr half, mögliche Red Flags zu identifizieren. Ihre Beziehung zu Louis hingegen scheint gefestigt und liebevoll, wie die kürzlich gemeinsam verbrachte Zeit und die öffentlichen Auftritte erahnen lassen. Während Louis seine Freundin auf ihrer "GUTS World Tour" unterstützte, die am 22. Oktober in Sydney endete, zeigte Olivia ebenfalls ihre Zuneigung, indem sie am 29. August zur Premiere seiner Serie "Disclaimer" bei den Filmfestspielen in Venedig erschien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Action Press Louis Partridge und Olivia Rodrigo

Anzeige Anzeige